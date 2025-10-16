A horas de volver a las pistas, el piloto argentino protagonizó una publicidad junto al reconocido futbolista brasileño. Los detalles.

Franco Colapinto y Neymar, juntos en la previa del Gran Premio de Estados Unidos

Este fin de semana se correrá el Gran Premio de Estados Unidos en la Fórmula 1. En el Circuito de las Américas, Franco Colapinto tendrá una nueva oportunidad para sumar sus primeros puntos en la temporada. El argentino, que espera la confirmación por parte de Alpine de su asiento en 2026, comenzará la gira americana con el apoyo de su sponsor más importante.

A horas de volver a la actividad en la Fórmula 1, Colapinto protagonizó una publicidad de Mercado Libre con Neymar. El video, compartido por las redes sociales de Alpine, se desarrolla en Esntone, Reino Unido, sede de la escudería francesa, y tuvo una gran repercusión entre los fanáticos del argentino.

Adding a touch of @ML_Argentina yellow to our car for Austin, Mexico and Brazil 💛 pic.twitter.com/ioAL0ozk4z — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 16, 2025

Todo comienza con un pedido de la reconocida marca, que exige ocupar el alerón trasero del monoplaza. Ante esta consulta, desde Alpine responden negativamente. Luego, la representante de Mercado Libre propone una carrera entre Franco Colapinto y los transportes de la empresa.

El video continúa con la voz de Juan Fosarolli, el reconocido especialista de Fórmula 1. El periodista está acompañado de Neymar Jr, que es consultado sobre su conocimiento sobre el automovilismo, a lo que responde: «No tengo idea de Fórmula 1, pero no me puedo perder esta carrera«, sentenció entre risas.

Tras las palabras del brasileño, comienza la carrera. Franco compite contra autos, camiones y motos de Mercado Libre. Después de un flojo inicio, le dicen desde el box que acelere, a lo que el argentino retruca: «Quería ponerle un poquito de suspenso«.

Cuando parecía que había superado a todos sus rivales, aparece un avión de Mercado Libre y cruza en primer lugar la línea de meta. La publicidad finaliza con Colapinto admirando el nuevo alerón de su monoplaza y expresando su asombro: «Ah, bueno. Quedó flama, ¿no?».

La reconocida marca estará presente en el Alpine durante las carreras de Austin, México y Brasil, agregándole un fuerte amarillo al monoplaza. Como en la temporada 2024, los fanáticos del argentino aprovecharán la cercanía y acompañarán en cada uno de estos circuitos al piloto de Alpine.

Franco Colapinto correrá en el Gran Premio de Estados Unidos

Desde el 17 al 19 de octubre, se desarrollará el Gran Premio de Estados Unidos. La actividad se realizará en el Circuito de las Américas en Austin, Texas. A falta de solo seis carreras para el final de la temporada, el argentino tratará de tener una buena actuación que lo afirme en su asiento en 2026.

A lo largo de cada temporada de la Fórmula 1, se desarrollan 6 Sprint. Una de estas carreras será este fin de semana. Este formato, que se estrenó en 2021, se basa en carreras más cortas que se realizan los sábados y entregan puntos para los mejores ocho pilotos.

Debido a esto, el argentino solo tendrá una práctica libre el viernes. En el segundo turno de ese día, se realizará la clasificación a la Sprint. Luego, el domingo participará en la carrera, que tiene una extensión de 56 vueltas.

Horarios del Gran Premio de Estados Unidos

Viernes 17 de octubre: (Horarios de Argentina)

Prácticas Libres 1 : 14.30

: 14.30 Clasificación Sprint: 18.30

Sábado 18 de octubre: (Horarios de Argentina)

Sprint : 14

: 14 Clasificación para la carrera: 18

Domingo 19 de octubre: (Horarios de Argentina)