Programación y árbitros de la 1° fecha del Regional Amateur, con el clásico roquense como plato fuerte

22 clubes de Río Negro y Neuquén comenzarán su travesía en el torneo con más participación del país. Ya se conocen los horarios del fin de semana y la designaciones de los árbitros. Los detalles.

Este fin de semana comenzará el Regional Amateur

Este fin de semana comienza una nueva edición del Torneo Regional Amateur. El campeonato, organizado por el Consejo Federal, tendrá la participación de 332 equipos de todo el país. Cada una de las provincias argentinas tendrá al menos un representante en el torneo más complejo del futbol argentino.

El Regional otorgará 4 ascensos al Federal A. En esta edición 2025, participarán 16 equipos de Río Negro y 6 clubes de Neuquén. La primera fase de la Zona Patagónica estará integrada por 11 grupos de 4 o 3 equipos, donde los primeros de cada zona avanzarán a la Tercera Ronda. A su vez, los 8 mejores segundos pasarán a la Segunda Ronda.

Los partidos de los representantes regionales se jugarán en su totalidad el domingo. El plato fuerte de la 1° fecha será el clásico de General Roca, que se jugará en el Luis Maiolino entre el Naranja y el Carcelero. Por disposición del Consejo Federal, no se permitirá el ingreso del público visitante.

Independiente de Neuquén será el único regional que no tendrá acción este fin de semana. Esto se debe a que «El Rojo» integra un grupo de 3 equipos, en el cual siempre un club tendrá fecha libre.

Programación y árbitros de la 1° fecha del Regional Amateur

Domingo 19 de octubre:

Zona 5:

San Martín (Esquel) vs Estudiantes (Bariloche) – 16:00

Árbitro: Gastón Sandoval

Puerto Moreno (Bariloche) vs Cruz del Sur (Bariloche) – 17:00

Árbitro: Ezequiel Choque

Zona 6:

Petrolero Argentino (Plaza Huincul) vs Maronese (Neuquén) – 17:00

Árbitro: Lucas Hernández

Zona 7:

Alianza (Cutral Có) vs Patagonia (Neuquén) – 17:00

Árbitro: Martín Molina

San Patricio del Chañar vs Unión (Allen) – 17:00

Árbitro: Lucas Moreira

Zona 8:

Deportivo Villalonga vs Jorge Newbery – 16:00

Árbitro: Danilo Viola

Independiente (Río Colorado) vs Talleres (San Antonio Oeste – 17:00

Árbitro: Oscar Perotti

Zona 9:

La Amistad (Cipolletti) vs Pillmatún (Cipolletti) – 16:00

Árbitro: Ezequiel Escobar

Deportivo Roca vs Argentinos del Norte – 18:00

Árbitro: Germán Macchi

Zona 10:

Huahuel Niyeo (Ing. Jacobacci) vs Atlético Regina – 16:00

Árbitro: Juan Carlos Velázquez