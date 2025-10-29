SUSCRIBITE
Facundo Campazzo metió un triple increíble y se lo anularon: de espaldas y en su propio campo

El base argentino volvió a hacer de las suyas en la derrota de su equipo, Real Madrid frente a Bayern Múnich por 90-84, por la séptima fecha de la Euroliga. Mirá el video.

Campazzo volvió a sorprender con un triplazo sobre el final del partido.

En la derrota de Real Madrid por 90-84 ante el Bayern Múnich, como visitante, por la séptima fecha de la Euroliga, el argentino Facundo Campazzo volvió a realizar una jugada magistral que sorprendió a todos en Alemania: metió un triple imposible desde su campo y de espaldas, pero se lo anularon.

En la cuarta derrota del Merengue en el certamen internacional, y con duras críticas hacia el equipo y el DT Sergio Scariolo, el base cordobés tuvo una discreta actuación con 8 puntos, una efectividad de 2/6 en lanzamientos de tres puntos y 2/2 en tiros libres, tres asistencias y un rebote en 23 minutos en cancha, saliendo desde el banco.

Sin embargo, el ex-Denver Nuggets brilló tras finalizar el primer tiempo, con una jugada que sorprendió a todo el estadio SAP Garden, en Múnich.

En el cierre del segundo cuarto, el argentino tomó el balón y en su propio campo improvisó un triple imposible, de espaldas, que no sumó ya que se dio tras la chicharra. Fue aplaudido por toda la gente.

De esta manera, el Real Madrid deja su registro en tres victorias y cuatro caídas en una Euroliga esquiva para los de la capital española fuera del Movistar Arena.


