Franco Colapinto y Kimi Antonelli: Un posteo que enciende la ilusión en la Fórmula 1

El «Spin» que pediste: la Fórmula 1 no solo se corre en la pista; también se disputa en el paddock y, cada vez más, en las redes sociales. Un simple posteo sobre Franco Colapinto de la poderosa escudería Mercedes bastó para encender la ilusión de los fanáticos argentinos y generar ruido en la temporada de rumores.

El protagonista: Franco Colapinto. Es que el equipo alemán publicó dos imágenes del piloto de la academia Alpine en actitud muy cómplice junto a su propia «joya» y futura estrella, el italiano Kimi Antonelli. ¿Fue solo un saludo cordial en el GP de México o un gesto con miras al futuro?

¿El guiño de Mercedes para Franco Colapinto? El detalle del posteo en el GP de México

La publicación que generó el revuelo se subió a la cuenta oficial de Mercedes en X (antes Twitter). No fue una foto robada, sino un posteo oficial del equipo.

Kimi Antonelli y Franco Colapinto. Foto: Mercedes.-

En la primera imagen, se ve a Colapinto y Antonelli riendo juntos, mostrando una clara camaradería. En la segunda, el italiano posa con una máscara de luchador, un claro homenaje a la cultura local del GP de México y la misma que usó el piloto titular de Mercedes, George Russell, durante las prácticas libres.

El texto que acompañaba las fotos era simple, pero directo: «Kimi y Franco». No hizo falta más para que las redes se inundaran de especulaciones sobre el futuro del argentino.

La agenda de Franco Colapinto: ¿cuándo corre con Alpine en la Fórmula 1?

Para los fanáticos que siguen el día a día de Franco Colapinto, piloto argentino, esta es su próxima agenda en el Gran Premio de Brasil la F1 con Alpine:

Viernes 7 de noviembre

11:30: Práctica Libre

Práctica Libre 15:30: Clasificación carrera Sprint

Sábado 8 de noviembre

11:00: Carrera Sprint

Carrera Sprint 15:00: Clasificación

Domingo 9 de noviembre