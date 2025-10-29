Así se jugará la tercera fecha del Regional Amateur en Neuquén y Río Negro

El Regional Amateur tendrá este domingo su tercera fecha que completará la primera rueda de la fase inicial con varios partidos destacados entre los equipo de Neuquén y Río Negro.

Uno de los duelos destacados en suelo neuquino es el cruce capitalino entre Maronese (3 puntos) e Independiente (1) por la zona 6 donde descansará Petrolero (1).

Será en cancha del Dino desde las 16 con el arbitraje de Lucas Hernández. Solo el primero de este grupo pasará a la siguiente ronda por lo que Maronese tiene una chance inmejorable de quedar muy cerca de clasificar.

Otro encuentro que promete entre los clubes de Lifune es Alianza (6) – San Patricio en Cutral Co (3), por la zona 7. Se jugará a partir de las 16 con Enrique Janett como juez. Por ese grupo y en el mismo horario, Unión (0) recibirá a Patagonia (3) en Allen con arbitraje de Lucas Moreira.

En la zona 9, se destaca el enfrentamiento entre Deportivo Roca (6) y La Amistad (3) que se disputará en el Luis Maiolino desde las 17:30 con Ezequiel Escobar como árbitro. Por ese grupo y también 17:30, Pillmatún (0) recibe a Argentinos del Norte (3) en Cipolletti con Román Domínguez de juez.

Por la zona 10, Atlético Regina (6) será local de Sportsman de Choele Choel (6) en un duelo entre punteros desde las 17:30 con el arbitraje de Nelson Garrido. Por ese grupo, desde las 16, Asociación Española (0) recibe a Huahuel Niyeo (0) de Jacobacci en Luis Beltrán. Impartirá justicia Martín Molina.

En la zona 8, Jorge Newbery (4) se mide con Talleres de San Antonio Oeste (0) en Patagones desde las 15:30 con Agustín Linares de árbitro principal. En ese grupo, Independiente de Río Colorado (3) recibe a Villalonga (4) a partir de la 17 con Oscar Perotti como juez.