Independiente, el único zonal ganador en la Liga Federal

Independiente salvó la ropa de los equipos zonales en la Liga Federal de Básquet y ganó un partido interminable ante All Boys de Santa Rosa. Luego de tres tiempos suplementarios, se impuso por 117-109 y así se adelantó en la serie que cruza a los clubes de las divisiones Sur y Sureste. No corrieron la misma suerte Pacífico, que perdió en Pico ante Ferro (71-69); Biguá, que no tuvo chances en casa contra Unión de Mar del Plata (85-50); y Deportivo Roca, que cayó en La Plata ante Atenas (69-58).

Con esta victoria, el Rojo le tiró la presión a los pampeanos, que de todos modos tienen ventaja de localía y jugarán los partidos II y el eventual III en su estadio. Por lo pronto, en La Caldera se vio una buena versión de los neuquinos, que tuvieron a Pablo Almendra como la gran figura de la noche con 34 puntos, seguido de Ezequiel Dentis, con 26 más 12 rebotes. Antes del 117-109, las igualdades fueron en 79-79 y 100-100.

A pesar del paso en falso, Roca y Pacífico tendrán la chance de revertir la historia en casa. Son el 1-2 del Sur y por eso cuentan con esa ventaja. El Decano estuvo cerca de dar el golpe ante un duro rival como Ferro, mientras que el Depo corrió siempre desde atrás. El domingo 4 de junio será un día vital para su futuro.

Dura derrota de local para Biguá contra Unión de Mar del Plata. Foto: Matías Subat.

Distinto es el panorama para Biguá, que cayó en El Nido a pesar del gran partido que hizo David Fric (20 puntos más 10 rebotes). Ahora deberá ir por el milagro a Mar del Plata y en su cancha, Unión lleva una tremenda racha de 29 victorias en fila.

Juego II-domingo 4 de junio, a las 21:

Unión vs. Biguá, Club Unión de Mar del Plata

All Boys de Santa Rosa vs. Independiente, Club Atlético All Boys

Deportivo Roca vs. Atenas de La Plata, Gimena Padín

Pacífico vs. Ferro de Pico, Viejo Ramírez