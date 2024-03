Liga Federal de Básquet: Español bajó a Pérfora y sigue de cerca a Pacífico

Centro Español juega con la chapa de último campeón y eso le da un plus. Lo demostró en Plaza Huincul, donde se hizo fuerte ante Pérfora y ganó por un ajustado 76-74, en el cierre de la séptima fecha de la división Sur de la Liga Federal de Básquet. Piero Vega, con 16 puntos y 12 rebotes, fue la gran figura de la noche en el Malvinas Argentinas de Plaza Huincul.

Con este triunfo, el Torito de Plottier ratificó que es uno de los grandes candidatos a quedarse con uno de los dos lugares que evitarán la primera fase de play offs. Con registro de 6-1, sigue de cerca a Pacífico (7-0) y cortó la tabla de posiciones porque más atrás aparecen Del Progreso (4-3), Deportivo Roca (3-4), Independiente (3-4), Pérfora (2-5), Petrolero (2-5) y Biguá (1-6).

Poder en los tableros

El quinteto de Pato Denegri dominó los rebotes con claridad (42-25) y especialmente marcó la diferencia en los ofensivos: 14-3. Ahí estuvo la clave del juego y esa supremacía en los dos tableros lo llevó a la victoria. También para equiparar los porcentajes de lanzamiento, rubro en los que Pérfora sacó mínimas ventajas. Los parciales: 16-18, 33-40 y 51-55.

Además de la gran producción de Vega, quien alcanzó una valoración de 24, Maxi Dal Dosso también aportó un doble-doble con 12 puntos y 12 rebotes, mientras que los Leal se asociaron para sumar 27 puntos: 14 de Marcos y 13 de Franco. En el dueño de casa sobresalieron Paulo Eckert (21), Nacho Claris (16), Valentín Navarrete (11).

Piero Vega atraviesa por una muy buena Liga. (Archivo-Club Deportivo Roca)

Así se juega la octava fecha

Sin asteriscos en la tabla de posiciones del Sur, está todo listo para que arranque la ronda de las revanchas y el octavo capítulo se disputará el domingo 31 de marzo: desde las 20:30 se verán las caras Del Progreso vs. Pérfora y Centro Español vs. Deportivo Roca; a las 21, Independiente vs. Biguá y desde las 21:30, Petrolero vs. Pacífico.