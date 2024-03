Rubio y el invicto de Pacífico en la Liga Federal de Básquet: “La clave es la suma de trabajo”

Maximiliano Rubio opinó que es el torneo más parejo de los últimos años y que "no hay equipos débiles". (Matías Subat)

Pacífico les ganó a todos, completó la primera rueda de la Liga Federal de Básquet con un perfecto 7-0 y, claro está, entró en esa historia de saber hasta cuándo durará el invicto. En las revanchas, harán cola para tratar de bajarlo y en el Decano se sienten preparados para afrontar esa situación. Sostienen un proyecto que lleva tres temporadas, se toca poco en los recesos y de la mano de Maximiliano Rubio, sustentan el sueño de pelear hasta las fases decisivas.

Por lo pronto, el arranque de la división Sur fue perfecto y el DT lo analizó: “Uno siempre imagina cosas buenas y piensa en lo mejor. Creo que una de las claves pasa por la suma de trabajo, hace tres años tenemos un proyecto. Es un trabajo estable, donde se sabe a qué juega el equipo, entonces es más fácil sostener una idea. Esto viene de arrastre”, afirmó.

Base sólida y retoques

Con nombres en la formación que salen de memoria, Lucas Romera, Marco Roumec, Sebastián Godoy Vega o Lucas Villanueva, los últimos retoques fueron Santiago Martínez, Alex Soria, quien explotó en esta Liga, y Juani Pérez, que llegó para reemplazar a Diego Macedo. Así se armó una base sólida, que en la ronda inicial dio resultados.

Soria explotó, Villanueva aporta experiencia. Son claves. (Matías Subat)

“Tenemos jugadores con experiencia dentro de un contexto que ayuda a que todos estén bien y estén jugando un buen básquet. Se armó un buen grupo y nos sentimos con esa confianza y esa energía positiva de saber que podemos cerrar bien los partidos”.

Sobre el final del mercado de pases, el Decano sumó a David Fric como quinta ficha mayor. Esa situación obliga a una rotación y uno queda afuera de los 12. Aunque pueda representar una dificultad, el DT sostiene que “la quinta ficha es una solución. Tenemos muchos jugadores con ganas de hacer las cosas bien y todos saben que el objetivo colectivo está por encima del individual. Al que no le toca jugar está ahí, metido, con la misma energía que el que está adentro”.

«Cualquiera le puede ganar a cualquiera»

Mantener los pies sobre la tierra es vital en estas situaciones y por ahí pasa uno de los objetivos del cuerpo técnico. “Suena a frase armada, pero el torneo está muy parejo. Estamos 7-0 y tenemos 79 puntos a favor y 73 en contra y eso confirma la paridad. No hemos ganado ningún partido por 20, tranquilos, y la realidad es cualquiera le puede ganar a cualquiera”, opinó Rubio.

“A diferencia de otros torneos, no hay un equipo débil. Y tampoco hay ningún cuco -agregó-. Creo que es el Federal más parejo de los últimos tiempos”. En ese contexto, el DT admitió que “nos quieren ganar y es lógico. Nosotros no tenemos que estar todo el tiempo pensando el invicto, en algún momento vamos a perder. Queremos estar arriba, tratar de no fallar y sólo pensamos en eso”.

Tres años, la misma idea

Lo que se mantiene inalterable es la idea y Rubio lo confirma: “No cambiamos la manera de jugar porque los rivales ya te conocen. Desde que estoy en Pacífico jugamos de la misma manera. Solo tratamos de mejorarlo y buscar mayor efectividad”.

Si bien es cierto que la LFB transita por su primera fase, el interés por ver cómo vienen en las otras zonas es permanente. Los últimos cruces no fueron favorables a los equipos de la zona y el ascenso a la Liga Argentina siempre quedó lejos.

Pérez, Soria, Romera, Roumec y Godoy Vega, una inicial que se reptie. (Matías Subat)

“Miro otras zonas porque tengo un problemita de consumo de básquet, porque me gusta conocer equipos y mirar jugadores que conozco o equipos de entrenadores que son amigos, pero todavía falta”, admitió el DT.

Sin embargo, avisó que “veo muy bien a la zona Sur este año y siempre hay chances. Es cierto los cuatro perdimos los cruces en la temporada pasada, pero tres se definieron en la última bola, no es que estábamos tan lejos. Hay equipos buenos, fuertes, pero no veo que haya alguno de un nivel inalcanzable. Creo que varios de nuestra zona pueden dar pelea hasta el final”.