Liga Federal de básquet: Independiente se quedó con un clásico tremendo y Del Progreso bajó a Español

Esa historia de que el clásico es una historia aparte se ratificó a pleno en La Caldera. Independiente, golpeado, con lesionados y en racha negativa, se quedó con un partidazo ante Pacífico, que llegaba con un tremendo récord de 9-1, pero se fue de Perito Moreno y José Rosa con las manos vacías. Fue 103-98 en un partidazo, por el capítulo 11 de la Liga Federal de básquet.

Fue una jornada de líderes caídos en la división Sur, porque Centro Español cayó en su visita ante Del Progreso (75-59), que dio un paso clave para asegurar su lugar en el top 4. Además, Deportivo Roca sorprendió a Pérfora (71-69) en Plaza Huincul y Biguá se quedó con un cruce directo ante Petrolero, por 84-61.

Alto goleo y reacción clave del Rojo

44-58 marcó el tablero cuando sonó la chicharra del segundo cuarto y Pacífico tenía todo bajo control. Sin embargo, cuando volvió la acción, Independiente se iluminó. Encontró respuestas desde el perímetro y tres bombas consecutivas (Enzo Nieva y los Paredes, Emanuel y Carlos), lo pusieron en partido. 74-74 fue el marcador antes de arrancar los últimos 10 y eso le dio paso a un cierre apasionante.

Con la medicina preferida de su rival, el Rojo cumplió el objetivo y llegó con chances a los 10 finales. Ahí el duelo fue una moneda al aire. Y en ese contexto, el local fue más cerebral y efectivo. Nieva la rompió (22 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias, para 31 de valoración), no se quedó atrás Josué Santillán (24 puntos) y se turnaron para golear Ema Paredes (16), Julián Roumec (18) y Carlos Paredes (11).

El holgado tanteador tuvo que ver con el altísimo porcentaje en tiros de tres: el Rojo cerró con 13-25 (52%) y el Decano lo superó en ese rubro con 15-25 (60). La diferencia estuvo en lanzamientos de dos: 64% para el local (23-36) y 50 para la visita (13-26). Los rebotes (28-21) y las asistencias (12-5) también quedaron del lado Rojo.

En Pacífico no alcanzó con la gran producción de Lucas Villanueva, autor de 29 puntos, quien fue secundado por Sebastián Godoy (19) y Alex Soria (13). Los parciales del juego fueron: 20-27, 44-58 y 74-74.

Del Progreso, con la vuelta de su MVP

Gustavo Maranguello es el MVP de la división Sur, juega para Del Progreso y cuando está en cancha, el equipo tiene un alto plus. Lo demostró ante Español, con un arranque furioso (18 puntos y 11 rebotes en los primeros parciales) y a partir de ahí, el equipo de Marcos Fernández tomó las riendas del partido. El Torito, fiel a su estilo, dio pelea y se puso a tiro (59-54), pero al final, el local fue más certero. Los parciales: 19-19, 38-27 y 55-46.

Maranguello, siempre figura. (Del Progreso-Básquet)

Además de Maranguello (20 puntos y 14 rebotes), hubo otro doble-doble de Facundo Varela (15 y 13), y también fueron importantes los puntos de Ignacio Eder (19). En la visita rindieron Maxi Dal Dosso (14 y 12) y Franco Leal (12), pero no fue suficiente.

Triunfazo de Roca, noche tranquila de Biguá

Deportivo Roca, consolidado en el podio, se llevó una gran victoria del Malvinas Argentinas de Plaza Huincul, con un gran rendimiento en el tercer cuarto (23-11). Emiliano Bell fue la figura de la cancha, con 20 puntos, y también llegaron a dos dígitos Joaquín Cabré (17) y Adolfo García Barros (12 más 8 rebotes). Ignacio Claris, Paulo Eckert y Jonathan Monzón, con 15 cada uno, fueron los mejores en el Verde. Los parciales: 21-18, 40-31 y 51-54.

En El Nido de Neuquén, Biguá no le dio chances a Petrolero (19-10, 42-22 y 57-44), para quedarse con un triunfo vital en la lucha de abajo. Facundo Ramadori (22) y Luciano Ravera (18) fueron indescifrables para el Matador, que tuvo a Santiago Pascual (25) como su máxima figura.

Biguá y un triunfo clave. (biguabasquetok)

Posiciones y próxima

Pacífico y Centro Español, a pesar de las derrotas, siguen como líderes de la división Sur con 20 puntos y registro de 9-2. Más atrás aparecen los roquenses, Progreso y Depo, con 17 (6-5), Independiente y Biguá subieron a 15 (4-7), mientras que los equipos de Plaza Huincul, Pérfora y Petrolero, quedaron últimos con 14 (3-8).

La próxima fecha será la 12, se disputará el domingo 21 de abril (horarios a confirmar), con estos partidos: Deportivo Roca vs. Biguá, Centro Español vs. Independiente, Del Progreso vs. Pacífico y Petrolero vs. Pérfora.