Los motivos que alejarían a Darío Benedetto de Boca

Dario Benedetto no renovaría su contrato con Boca.

Darío Benedetto vio la derrota ante Fortaleza, por 4-2, en la Copa Sudamericana y luego la eliminación de la Copa de la Liga Profesional en manos de Estudiantes, desde el banco de suplentes. Con pocos minutos y apenas un gol, el jugador tomaría la decisión de emigrar del Club de la Ribera.

Mientras el Consejo de Fútbol tiene como objetivo extender los vínculos que finalizan en diciembre de Javier García, Sergio Romero, quien tiene el contrato sobre la mesa, Nicolás Valentini, que no será tenido en cuenta hasta no firmar, el peruano Luis Advíncula tiene un principio de acuerdo, Pol Fernández y el uruguayo Edinson Cavani, Benedetto no renovaría su vínculo.

El contrato del Pipa vence en diciembre de este año pero espera por un buen gesto del Club de la Ribera para poder finalizar el vínculo durante el próximo mercado de pases y así conseguir un nuevo club.

El delantero la rompió durante su primer ciclo pero no pudo volver a ese nivel desde su regreso y dejó de ser pieza clave para el equipo. En lo que va del semestre apenas convirtió un gol, contra Tigre, en 13 partidos, la mayoría ingresando en el complemento.

Con el gran momento de Edinson Cavani y Miguel Merentiel, Benedetto quedó relegado incluso a un cuarto lugar en la consideración de Diego Martínez para el ataque, dado a que varias veces ha optado por el ingreso de Luca Langoni. De esta manera, a sus 33 años, buscaría jugar con mayor regularidad y pondrá fin a su etapa en el Xeneize.

Con información de TyC Sports