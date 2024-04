Liga Federal de básquet: Pacífico dio el golpe en Roca y recuperó la punta en soledad

La división Sur de la Liga Federal de básquet entró en una etapa de sorpresas. Del Progreso estaba embalado y Pacífico golpeado, pero los neuquinos se recuperaron rápido y metieron un triunfazo en condición de visitante. Fue 82-77 para recuperar la vanguardia en soledad. El otro impacto se dio en Plottier, donde Independiente superó a Centro Español por 83-77 y lo bajó de la cima.

En los otros duelos de la fecha 12, Deportivo Roca se hizo fuerte en casa y superó a Biguá por 81-74, para completar el podio; mientras que Pérfora se lo dio vuelta a Petrolero y ganó el clásico de Plaza Huincul por 76-68.

El Gigante fue Pacífico

En El Gigante de la calle Maipú había pronósticos de paridad y se cumplió. Del Progreso venía de bajar a Español, Pacífico de sufrir un golpe clásico y por eso el favoritismo se inclinaba levemente para el lado del local. Sin embargo el Decano se plantó desde el arranque y lo ganó con parciales de 24-17, 46-36 y 65-62.

Los triples fueron el factor determinante del partido: Pacífico anotó 13-29 (45%) y el dueño de casa cerró con un flojo 6-27 (22). La visita tuvo gol en Alex Soria (21 y 10 rebotes), Sebastián Godoy Vega (15) y Lucas Villanueva (13), mientras que Luis Alderete (21), Ignacio Eder (19) y Gustavo Maranguello (16 más 11) fueron los más efectivos en Progreso.

Independiente, con un gran segundo cuarto

Centro Español llegó hasta 28 en el primer parcial, Independiente devolvió gentilezas en el segundo con 29 y a partir de ahí se puso en partido en El Templo de Plottier. El rojo lo cerró mejor y por eso se llevó un triunfazo. Fue 83-77, con parciales de 21-28, 50-43 y 64-63.

Julián Roumec aprovechó el envión de su gran producción en el clásico y terminó con 22, Adrián Juárez aportó 20 (más 10 rebotes), mientras que Josué Santillán y el debutante Matías Carneglia llegaron hasta 12. Franco Leal y Maxi Dal Dosso, con 16 cada uno, fueron los mejores en el Torito.

Hay partidos que se pierden en la línea de libres y por ahí anduvo el tema en Español: tiró para un 50% (11-22), mientras que enfrente el número subió hasta el 73%: 19 de 26. La otra clave pasó por los rebotes: 43 de la visita contra 30 del dueño de casa.

Roca, pos sus dobles y rebotes

En un duelo de trámite parejo, Deportivo Roca ganó por detalles. Fue más preciso en lanzamientos de dos puntos (26-40 contra 18-38 que Biguá) y capturó 10 rebotes más (35-25), para extender su buen momento y ser el único tercero de la división Sur. Los parciales: 20-21, 43-42 y 62-59.

Jorge Coronado volvió de la mejor forma, cerró con 17 puntos y estuvo bien secundado Lautaro Casemayor (15) y Adolfo García Barros (14). En el equipo neuquino se destacaron Luciano Ravera (14), Nahuel Muñoz (13) y Facundo Ramadori (12).

El Depo atraviesa por un gran momento y está en el podio. (Club Deportivo Roca)

Increíble 19-2 para dar vuelta el clásico

Petrolero tuvo el clásico bajo control durante 30 minutos, pero se cayó a pedazos en el último y Pérfora hizo clinc caja. 22-17, 42-38 y 66-57 fueron los parciales hasta que llegó el sorprendente 19-2 que inclinó la balanza para el lado del Verde. Así, el equipo de Fernando Claris salió del fondo y firmó un 2-0 en los derbys de la temporada en Plaza Huincul.

Ignacio Claris, con 27 puntos, fue la gran figura de la cancha en un Pérfora en el que también descollaron Paulo Eckert (14) y Jonathan Monzón (13). En el Matador los mejores fueron Cristian Hillebrand (17), Franco Villalba (13) y Gabriel Spinaci (12).

Posiciones y próxima

Pacífico logró su victoria número 10 en el certamen y alcanzó los 22 puntos para volver a ser el único puntero del Sur. Centro Español (9-3) es el escolta con 21 y Deportivo Roca (7-5) completa el podio con 19. Del Progreso (6-6) suma 18, atrás aparece Independiente con 17 (5-7) y en la zona baja están Biguá (4-8), Pérfora (4-8), ambos con 16; y Petrolero (3-9), con 15.

La próxima fecha será la 13, se disputará el miércoles 22 y tendrá estos duelos: Pérfora vs. Biguá, Petrolero vs. Centro Español, Independiente vs. Del Progreso y Pacífico vs. Roca. Los horarios son a confirmar.