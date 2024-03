Liga Federal de Básquet: Pérfora y Petrolero recibieron aportes del municipio de Cutral Co

Deportistas y dirigentes asistieron a la firma del acuerdo con el intendete Rioseco. (Municipalidad de Cutral Co)

Pérfora y Petrolero Argentino, los clubes de Plaza Huincul que juegan participan en la Liga Federal de Básquet, recibieron un aporte del municipio de Cutral Co. Serán 2.100.000 pesos para cada uno, a pagar en tres cuotas. Como contraprestación, los equipos jugarán dos partidos en el gimnasio General Enrique Mosconi.

El convenio lleva la firma del intendente Ramón Rioseco, mientras que las entidades fueron representadas por Lautaro Arévalo (Pérfora) y Luis Pinochet (Petrolero), además de integrantes de las diferentes categorías de ambos planteles.

La palabra de Rioseco

El aporte del gobierno municipal a los clubes vecinos ha sido una constante en la gestión de Rioseco y el intendente explicó los motivos. “A veces nos han objetado desde el Tribunal de Cuentas por los aportes al club Pérfora y al club Petrolero y la respuesta es muy simple. Primero porque somos ciudades hermanas, pero segundo y fundamental, porque más del 50 por ciento de los chicos que practican este deporte son de Cutral Co. Hay es una interacción para una actividad que se ha desarrollado con más fuerza en Plaza Huincul”, afirmó.

Pinochet, Rioseco y Arévalo. (Municipalidad de Cutral Co)

El convenio

Los clubes cobrarán el aporte en tres cuotas de 700.000 pesos, que servirán para cubrir los gastos logísticos y además de ese cambio de localía, al Mosconi, hay un compromiso de los clubes de capacitar y dar clases de básquet para las formativas municipales.

La idea es que la disciplina crezca en la comarca y, en el futuro, que Cutral Co también tenga presencia en competencias nacionales. Hace un par de años, Alianza tuvo intenciones de participar, aunque después la movida no prosperó. Es una entidad muy futbolera, aunque no se descarta que pueda cumplir el objetivo en las próximas temporadas.