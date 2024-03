Liga Federal de Básquet: Pacífico no afloja y llegó a la media docena de victorias en el Sur

Pacífico dio otro paso firme en la división Sur de la Liga Federal de Básquet y logró su sexta victoria al hilo. Venció a Deportivo Roca en el Gimena Padín, por 74-64, y ratificó que es uno de los candidatos. El 1-2 se mantiene inalterable porque Centro Español sigue como único escolta, luego de su trabajada victoria ante Petrolero Argentino, por 87-84.

El capítulo VI se completó con el cómodo triunfo de Del Progreso sobre Independiente, por 91-70; mientras que Pérfora se quedó con el duelo de colistas ante Biguá, en condición de visitante, por 71-68.

El Decano, de menos a más y con mucho juego interno

Roca y Pacífico jugaron un partido parejo hasta el tercer cuarto. El local sacó diferencias mínimas en los dos primeros parciales (17-15 y 36-35), pero la historia cambió después del descanso largo. La visita se adelantó por 5 (53-48) y a partir de ahí manejó el cierre del encuentro para asegurar el perfecto 6-0.

Con una leve superioridad en los rebotes (36-31) y una amplia diferencia en tiros de dos puntos (49 a 38 por ciento), el Decano ratificó que es el rival a vencer en el Sur y que fue determinante haber mantenido la base del PreFederal.

Los internos Lucas Villanueva (17), Alex Soria (17) y Sebastián Godoy Vega (14) fueron los máximos anotadores en el equipo de Maxi Rubio; mientras que en el Depo sobresalieron Fito García Barros (20), Antelo Sasso (11) y Hernán Acuña (12 rebotes).

El Torito, con sufrimiento

Centro Español sacó adelante un partido duro ante Petrolero y dejó en claro que tiene intenciones de seguir con su protagonismo, luego de la gran conquista en el PreFederal. Como Pacífico, sostuvo el 90 por ciento de su plantel y ahí está una de las claves de la campaña. Esta vez corrió siempre desde atrás y sacó la diferencia en el último cuarto (21-17). Los parciales: 17-19, 43-44 y 66-67.

Una vez más, Franco Leal fue el hombre determinante en el Torito, con 22 puntos, seguido por Dante Dal Dosso (13), Piero Vega (12) y Maxi Dal Dosso, quien firmó un doble-doble con 12 y 12 rebotes. El goleador de la noche fue Santiago Pascual, de Petro, con 25 y también hubo una buena producción de Matías Santucho, con 16 más 7 rebotes.

Del Progreso, con arranques furiosos

Del Progreso fue un vendaval ofensivo en el primer cuarto (37-23), repitió en el tercero (25-12) y así dejó en el camino a Independiente, en un duelo cambiante pero marcado a fuego por ese arranque del equipo de Marcos Fernández. Con Nacho Eder como figura excluyente (32 puntos), los roquenses brillaron en El Gigante de la calle Maipú y siguen en el podio del Sur.

Nacho Eder la rompió: 32 puntos. (Del Progreso Básquet)

Los triples fueron un factor determinante en el duelo: el local tuvo un alto 45% (13-29), mientras que el Rojo alcanzó el 30% (7-23). La otra diferencia sustancial estuvo en las asistencias, con 18-9.

Luis Alderete (19) y Gustavo Maranguello (18 y 10 rebotes) fueron los socios ideales de Eder; mientras que Manuel Navarro y Carlos Paredes, con 14 cada uno, tuvieron los mejores números en Independiente.

Verde visitante

Biguá y Pérfora venían de obtener la primera victoria, era una final para salir del fondo y el Verde con más fortalezas fue el visitante. Los de Plaza Huincul sacaron leves diferencias y se quedaron con una victoria determinante. Los parciales: 18-14, 37-38 y 55-57.

Paulo Eckert, con 27 puntos, fue el punto más alto del partido y del equipo de Fernando Claris, que aprovechó el envión de haber ganado el clásico ante Petro y ahora sueña con acomodarse en la zona más alta de las posiciones. Jonathan Monzón, con 16, fue el otro que llegó a los dos dígitos. En el dueño de casa Tomás Djenderedjian y Nahuel Muñoz llegaron hasta 16.

Posiciones y próxima

Pacífico, con perfecto 6-0, manda con 12 puntos; Centro Español (5-1) es el único escolta con 11; y Del Progreso completa el podio con 10 (4-2). Más atrás hay un cuarteto, Roca, Independiente, Pérfora y Petrolero, con 8 (2-4); y cierra Biguá, con 7 (1-5).

La próxima fecha se disputará el viernes 22, con estos partidos: Pacífico vs. Biguá, Petrolero vs. Independiente, Pérfora vs. Centro Español y el clásico de Roca entre el Depo y Del Progreso. Los horarios serán confirmados en la semana.