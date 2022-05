NBA: Morant metió 47 puntos y Memphis le empató la serie a los Warriors

Solo tres jugadores anotaron 45 puntos o más en dos partidos de playoffs de NBA antes de cumplir 23 años. Kobe Bryant, LeBron James y Ja Morant. El pibe de Memphis la rompió anoche y se sumó a ese grupo en el segundo punto de la serie para Memphis, que derrotó a Golden State 106 a 101.

El perimetral convirtió de todas las formas posibles y sumó 18 en el último parcial. Anotó los últimos 15 de su equipo en el partido, lo cual tiene un valor agregado porque tomó decisiones en momentos calientes del encuentro y de la serie.

Memphis estaba abajo 0-1 tras la derrota del domingo y necesitaba ganar si o si. Para colmo, uno de sus estandartes como Dillon Brooks salió expulsado por una falta flagrante en el comienzo del partido sobre Gary Payton II.

Gary Payton II takes a hard fall after the foul from Dillon Brooks.



Brooks has been an ejected from the game. pic.twitter.com/36wnOrtFZt