Video | Denuncia que la atacaron en la costanera de Viedma: «Me golpearon y pasaron por arriba con la moto»

La reconocida locutora y periodista Maracel Bernardi sufrió un violento ataque el domingo por la tarde mientras circulaba por la costanera de Viedma. Cinco personas en motocicletas la increparon, dejándola con lesiones y su vehículo destrozado.

Según relató Bernardi, los agresores realizaban maniobras peligrosas en la vía, encerrando a los autos y obstaculizando su paso. «Me acosaron con frases inmundas, insultaron, pegaron y destrozaron mi auto»; «Motivos? No hay. Simplemente venían haciendo maniobras peligrosas, encerraban a los autos, me encerraron muchas veces aún ante el sonido de mi bocina.. para poder pasar», lamentó la periodista.

El incidente dejó a Bernardi con heridas en la mano y el pie, este último muy hinchado debido a que una de las motos le pasó por encima. Los vehículos de los agresores fueron identificados como la patente A157QWD, registrada en Carmen de Patagones, y la patente 226GBV, registrada en San Clemente del Tuyú.

Bernardi filmó lo ocurrido mientras manejaba su auto, cayendo también en una falta vial en el transcurso del hecho del que estaba siendo víctima.

Al sacar el brazo, le pegaron en la mano. Foto: Gentileza Facebook Maracel Bernardi.

En un acto de cobardía, los motoqueros se dieron a la fuga después de cometer los actos de violencia. «No sólo me destruyeron el auto, sino que sus compañeros, cuando pedí explicaciones, sin mediar palabra, me golpearon y pasaron por encima con la moto, dejándome con lesiones y fugándose», denunció Bernardi.

La periodista realizó la correspondiente denuncia ante la fiscalía de Río Negro, que está llevando a cabo una investigación sobre el caso.