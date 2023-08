PreFederal de Básquet: Independiente y Roca ganaron de visitantes en la primera fecha

Independiente de Neuquén y Deportivo Roca hicieron combo completo en el arranque del PreFederal de básquet, ganaron de visitantes y ante rivales con localías muy fuertes. El Rojo se lo dio vuelta a Centro Español (79-74) por la zona A; mientras que el Depo dejó en el camino a Pérfora (70-56), por la B.



El partidazo de la fecha inaugural se jugó en Cinco Saltos, donde el dueño de casa superó por la mínima a Altético Regina (77-76) en tiempo suplementario; mientras que en el otro duelo de la B, Del Progreso no le dio chances a Club Plottier y lo venció 100-66. La jornada se completó con la otra cómoda victoria, la del campeón Pacífico sobre Petrolero, por 102-62.

Capitalinos fuertes en el PreFederal de Básquet

Independiente y Pacífico fueron dos de los que se armaron mejor para esta competencia y lo demostraron en el arranque del torneo. El Rojo se apoyó en sus refuerzos top, Agustín Sánchez (25) y Carlos Paredes (16), más el clásico goleo de Pablo Almendra (17) para dar vuelta un partido que Español llegó a ganar por 18 (48-30), en el cierre del segundo parcial.

En el Viejo Ramírez, el Decano tuvo todo bajo control, con seis jugadores en el doble dígito y Marco Roumec (17), Giuliano Sasso (15) y Lucas Villanueva (15) como máximos anotadores. En Petrolero, Franco Villalba y Valentín Atencio hicieron 14.

Los roquenses a pie firme en el inicio del PreFederal

Salvo en algunos pasajes del primer cuarto, Roca dominó a un duro como Pérfora y lo ganó con claridad. Fito García Barros, con 23 puntos y 10 rebotes, y Emmanuel Kloster, con 14, fueron los destacados en el equipo de Sebastián García.

Mucho más tranquila fue la noche para Del Progreso, que tuvo un partido letal de Gustavo Maranguello: 55 de valoración por sus 33 puntos y 16 rebotes. Thiago Magallanes, con 29, fue el mejor de Club Pottier.

El Tricolor, en casa, tuvo que afrontar un tiempo extra ante el Albo reginense. Nazareno López Galluci, con 17, y Tomás Bordi, con 16, sobresalieron en el quinteto de Fernando Campidoglio, mientras que Emiliano Bell llegó hasta 23 en la visita.

La fecha del domingo

Domingo 27, Zona A

Pacífico vs. Centro Español, 20 (Herrera-Chavarría), Viejo Ramírez

Centenario vs. Cipolletti, 20 (Carrasco-Domínguez), La Colonia

Domingo 27, Zona B

Club Plottier vs. Deportivo Roca, 20 (López Hoyos-Álvarez), El Histórico

Atlético Regina vs. Pérfora, 20 (J. Fabi-Carrillo), Atlético Regina

Cinco Saltos vs. Biguá, 21 (Ebensperguer-Botelli), Boris Kocina