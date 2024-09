Recital de Charly en El Templo: ocho triples y victoria de Español en el PreFederal de básquet

Carlos Sepúlveda tuvo una noche tremenda, metió 8 triples (sobre 9 intentos) y lideró a Centro Español en la victoria sobre Petrolero Argentino, por 85-76, en el Templo de Plottier. Con este recital de Charly, el Torito recuperó terreno en el cierre de la séptima fecha de la competencia; mientras que el equipo de Plaza Huincul sigue sin conocer la victoria.

Gracias a este triunfo, el quinteto Gallego alcanzó la línea de Del Progreso (10 puntos), con un registro de 3-4. Arriba están Pacífico y Deportivo Roca, con 12 (5-2), Pérfora (5-1) e Independiente (4-3) suman 11; mientras que en la zona baja están Biguá (2-4), con 8 y el Matador (0-7), con 7.

Centro Español y un dominio de principio a fin

Cuatro de los ocho triples de Sepúlveda fueron en el cuarto inicial y con ese arranque, Centro Español controló el partido sin problemas. Ganó ese parcial por 31-15 y después reguló energías. 47-35 marcó el tablero antes del descanso largo y el tercero se cerró por 69-49. Ahí fue historia liquidada.

Además de Sepúlveda, que terminó con 24 puntos y 8 rebotes, en el equipo de Patricio Denegri sobresalieron Franco Leal (13), Facundo Ramadori (12) y Sebastián Ojeda (11); mientras que en Petrolero las buenas producciones de Leo Catelotti (22 puntos y 12 rebotes), Pablo Pérez (14) y Santiago Pascual (12 y 12).

Las 8 bombas de Charly

Cuarto 1, 8:51, 6-0

Cuarto 1, 6:52, 13-4

Cuarto 1, 5:32, 18-8

Cuarto 1, 4:37, 21-8

Cuarto 2, 7:50, 37-19

Cuarto 3, 6:41, 56-43

Cuarto 3, 4:03, 59-43

Cuarto 3, 3:20, 62-45

(el único lanzamiento lo erró en el último cuarto, con 4:29 por jugar y el tablero 78-61)

La próxima fecha

La octava fecha está programada para el viernes 27 de septiembre, con estos duelos: Del Progreso vs. Independiente, Biguá vs. Pacífico, Centro Español vs. Pérfora y Petrolero Argentino vs. Deportivo Roca.