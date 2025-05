Lizy Tagliani sobre los productores de su programa de streaming: “No se aguantan una”

La conductora Lizy Tagliani no deja de quedar en el centro de la polémica y, en esta oportunidad, sostuvo que sus productores “no se aguantan una” tras haber maltratado a un joven que se ocupaba de enfocar los planos en el programa de streaming Olga.

Lizy negó haber destratado a nadie y aseguró que el ambiente en Olga es de compañerismo

Tras el conflicto, una gran cantidad de colegas acusaron a Tagliani de haber “destratado” o tenido “aires de superioridad” y surgieron nombres como Gerardo Sofovich y Mirtha Legrand referido a los malos tratos en los medios de años atrás.

En cuanto se buscó poner a los trabajadores del detrás de escena en una posición inferior, la conductora refutó: “Los productores son más poderosos que nosotros. Me llevo re bien con mis compañeros, nunca tocamos el tema hasta que salió en la tele. Estoy feliz en Olga”.

“La pasamos bárbaro, pero sí noto que si por ahí lo hubiera hecho en otro contexto, no pasa nada. Un poco desbordada estoy”, continuó y añadió que, según su relato, el conflicto no habría llegado a mayores: “Nadie me dijo nada, re buena onda”.

“Es una cosa que nos decimos todo ahí y lo vivo así. Los chicos no (…) Son chicos jóvenes que no se aguantan una y tienen mucha personalidad, no es como en nuestra época que hablaba el que tiene poder, se callan todos y después murmuran”, concluyó.