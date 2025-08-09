Regional femenino de básquet: Biguá dio el golpe en Plottier y puede ser campeón de local

Valeria Fernández y Agustina Jordheuil demostraron que son de otra categoría y lideraron a Biguá en la cómoda victoria sobre Centro Español, por 75-57, en la primera final del Regional Femenino de básquet.

Este domingo a las 20 volverán a verse las caras en El Nido de la capital neuquina y si las dueñas de casa repiten serán las campeonas. El premio mayor será un pasaporte para la Liga Nacional, donde ya está Independiente.

Las dirigidas por Rubén Jaime tuvieron el control del partido desde el arranque. Con un 16-8 de movida, empezaron a marcar diferencias y prevalecieron en tres de los cuatro parciales (22-16, 19-16 y 19-10). El último, con todo definido, terminó igualado en 15.

Valeria Fernández fue la figura con 22 puntos. (Foto: Matías Subat)

La máxima anotadora fue Fernández, con 22 tantos y una valoración de 25, mientras que Jordheuil finalizó con un doble-doble de 14 puntos y 10 rebotes. Lo mismo hizo Naty Kolff, en las dueñas de casa, con 10 más 12, pero no fue suficiente.

Este domingo, a partir de las 20 y en un Nido que seguramente estará a pleno, las Bigualas buscarán ratificar su candidatura luego de 40 minutos en los que no dejaron dudas. Las Gallegas, por su parte, tendrán que mejorar si pretenden igualar la serie para volver a definir al Templo.

La síntesis

Centro Español (57): Florencia Ortiz Páez 11, Camila Méndez 3, Valentina Numa, Victoria Lara 9, Natassja Kolff 10 (FI), Ornella Serraiotto 9, Isis Inda 3, Lucía Ballari 3, Antonella Spikerman 4, Ana Pereira 2, Martina Schwerdt, Ernestina Pacheco Kolff 3. DT Carlos Sepúlveda.

Biguá (75): Valeria Fernández 22, Martina Torres 3, Lorenca Campos 11, Agustina Jordheuil 14, Clara Della Rosa 13 (FI), Martina Gutiérrez 10, Sofía Peña 2, Nirvana Damiani, Maitena Merino, Micaela Mercado, Juana Tapia, Agustina Hernando. DT: Rubén Jaime.

Parciales: 16-22, 32-41 y 42-60.

Cancha: El Templo de Plottier.