Centro Español se metió en la final y define el Regional de básquet con Biguá

Ortiz Páez fue la goleadora de la noche en El Templo y lideró a Español en el pase a la final. (Archivo Matías Subat)

Centro Español controló el partido desde el primer minuto, venció a Pacífico por 74-62 y se instaló en la final del Regional femenino de básquet, donde enfrentará a Biguá. La serie será al mejor de tres juegos, las Gallegas tendrán ventaja de localía y comenzará este viernes 8 de agosto, a las 21:30 en El Templo de Plottier.

Las dirigidas por Carlos Sepúlveda, que ganaron el primer punto en la última bola, gracias a Valentina Numa; y después perdieron con lo justo en el Viejo Ramírez, quebraron la semifinal en los 40 minutos decisivos y no dejaron ninguna duda. Las Bigualas, por su parte, le barrieron la serie a Independiente y se viene una gran final.

Kolff, categoría de selección al servicio gallego. Otra vez bajó «todos» los rebotes. (Archivo Matías Subat)

Gran arranque y todo bajo control

Centro Español metió un parcial de 12-3 y a partir de ahí tuvo control del partido en El Templo. Pacífico arrimó varias veces, pero las dueñas de casa siempre encontraron respuestas para ajustar la defensa o encontrar el lanzamiento más claro en ofensiva. Los parciales fueron 20-12, 38-29 y 51-42, para el final de 74-62.

Florencia Ortiz Páez fue las goleadora de las Gallegas con 17 puntos, mientras que Natassja Kolff (15 más 17 rebotes) y Valentina Numa (10 y 10) completaron un tridente muy rendidor. Lucía Ballari también alcanzó los dos dígitos y terminó con 13 anotaciones. En la visita sobresalieron Paola Alegre (13), Milagros Herrera (11) y Candela Zampedri (10 rebotes).

Si de comparativa se trata, la mayor diferencia estuvo en los triples: 12-27 (44%) de las locales contra 5-28 (18%) de las Decanas. También hubo ventajas en rebotes (41-34) y asistencias (16-10), mientras que el dato llamativo se dio en las pérdidas, porque Español duplicó a su rival (23-11).

Las Gallegas de Charly Sepúlveda fueron muy superiores en el juego decisivo. (Archivo Matías Subat)

Las fechas de la final

El primer capitulo de la final será el viernes 8 de agosto a las 21:30 en El Templo de Plottier; mientras que el segundo será el domingo 10, a las 20, en El Nido. Si es necesario el martes 12 volverán a Plottier para conocerá al equipo campeón, que ganará el derecho a jugar la próxima edición de la Liga Nacional.