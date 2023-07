Uno x uno, así se preparan los equipos para el PreFederal de básquet

A menos de un mes del arranque del torneo PreFederal de básquet, los movimientos de mercados son diversos, pero marcan una clara diferencia de los neuquinos de la capital. Independiente, Pacífico y Biguá ya están armados, aunque siempre puede haber refuerzos de último momento. Centro Español, su vecino Club Plottier y Cinco Saltos, con menos ruido, también tienen buena parte de su plantilla. El resto está en veremos, va de a poco o maneja los nombres bajo siete llaves. En el medio, ya se produjo una baja: Unión Alem Progresista de Allen.

Del Progreso y Deportivo Roca dan las primeras señales, y Cipolletti arma el presupuesto y los representantes de Plaza Huincul, Pérfora y Petrolero, mantienen un llamativo silencio. El G13, ante la deserción de los Magos, se completa con dos que recién dan sus primeros pasos: Centenario y Atlético Regina.

Dos pases que hicieron ruido

Dos pases hicieron ruido en el mercado, porque Lucas Villanueva cruzó de vereda y jugará para Pacífico luego de cinco años en Independiente. El Rojo encontró reemplazante rápidamente y se aseguró los servicios de Agustín Sánchez, de gran tarea en Deportivo Roca. Así, dos de las máximas figuras en las últimas temporadas, aparecerán con otras camisetas en la 23-24.

El Rojo también presentará nuevo DT, con Andrés García en reemplazo de Marcelo Remolina. Con rodaje nacional y un ascenso del Federal a la Liga Argentina (con Ramos Mejía en la 2017), Andy tendrá una gran posibilidad y además de Sánchez, contará con Carlos Chiqui Paredes, el zapalino que vuelve a la provincia después de más de una década, y pasos por diferentes clubes de LA y Federal. También llegó el interno Josué Santillán, volvieron Gino Veronesi y Eitan Lodosky y siguen Pablo Almendra y Enzo Nieva.

Paredes y Sánchez, refuerzos top de Independiente. (Matías Subat)

La renovación de Pacífico, además de Villanueva, llegó con Santiago Martínez, un escolta que viene de ser campeón de la Liga 3×3 con Obras y de jugar en Ramos, y el pivote Alex Soria. Siguen Lucas Romera y Sebastián Godoy, claves en la última liga, y hay continuidad para Diego Macedo y los hermanos Angelo y Giuliano Sasso.

Biguá fue por la misma línea de contratar rápido y mantener parte del plantel. Asegurado David Fric, pero no Leonel Rodríguez, buscará un 5. Mauricio Santángelo reforzó el perímetro, con Facundo Ramadori, Marco Pamich y Tomás Djenderedjian, de gran rendimiento en Zorros de San Martín de los Andes; mientras que siguen Nahuel Muñoz y Facundo Zambrano.

Vecinos en armado

Otro que siempre es protagonista, Centro Español, le renovó la confianza a David Oviedo, Piero Vega y los hermanos Franco y Marcos Leal. Además llegó Franco Navarro desde Pacífico y las apuestas de afuera son Maximiliano y Dante Dal Dosso y Agustín Cortes. Será la primera temporada sin Mario Sepúlveda, podría seguir su hermano Carlos y en el banco, firme, Patricio Denegri.

Su vecino, Club Plottier, también tiene cuestiones confirmadas: Andrés Aguirrezabala será el director técnico y llegaron Thiago Magallanes (escolta U19 de Los Indios de Moreno), Ramiro Quiroga (base U21 de Midland), Antonio Sosa, Juan Cruz García y Nanihue Espera.

¿Cómo están los rionegrinos?

En Río Negro el adelantado se llama Cinco Saltos, que tendrá a Fernando Campidoglio como técnico y sostendrá el plantel que jugó el torneo del Alto Valle: Emiliano Roh, Juan Pablo Ockier, Nazareno López Galluchi y Julián Maestra serán las fichas mayores, siguen Tomás Bordi y Facundo Mazzoni y están en la búsqueda de una ficha interna U21.

Del Progreso renovó con dos nombres importantes como Gustavo Maranguello e Ignacio Eder, mientras que Marcos Fernández será confirmado como técnico. En la vereda del frente, Deportivo Roca seguirá con Sebastián García en el banco y serán de la partida Fito García Barros, Jorge Coronado, Facundo Viñambres, Emmanuel Kloster y Lautaro Caemayor, más Benjamín Valls, un U19 que llegó de Racing de Trelew. Cipolletti, con Gabriel Alzugaray como DT y Atlético Regina, con Omar Alaggio, están en las primeras negociaciones.

Un triple de incertidumbre

De nuevo en Neuquén, hay tres equipos con entrenadores, pero sin pistas en cuanto a los equipos. Carlos Pérez estará al mando de Centenario; mientras que Plaza Huincul se acomoda a los coletazos políticos que dejó la última elección y esperan señales.

En Pérfora seguramente continuará Fernando Claris como entrenador y en Petrolero volvió Sergio Bellandi, luego de su paso por Pacífico, donde dirigió en la Liga Nacional Femenina. ¿Refuerzos? Por ahora, en carpeta.

La data del torneo

Ante la baja de Unión Alem Progresista, la zona A quedó compuesta por seis equipos: Pacífico, Independiente, Centro Español, Petrolero, Cipolletti y Centenario. En la zona B estarán Del Progreso, Biguá, Pérfora, Deportivo Roca, Altético Regina y Club Plottier.

La primera rueda será entre el 25 de agosto y el 15 de septiembre; y las revanchas desde el 17 de septiembre hasta el 8 de octubre. Entre el 20 y 25 habrá una reclasificación; y desde el 27 serán los cuartos de final. Entre el 3 y 8 de noviembre serán las semifinales y las finales, desde el 17 hasta el 24 del mismo mes.

La fecha inaugural, el 25 de agosto, jugarán: Centro Español vs. Independiente y Pacífico vs. Petrolero, por la zona A; Del Progreso vs. Plottier, Pérfora vs. Deportivo Roca y Cinco Saltos vs. Regina, por la B.