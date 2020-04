Batwoman, la prima de Batman, rompe estereotipos y se hace cargo de Gótica

Batwoman, serie que sigue a la icónica prima de Bruno Díaz luchando contra el crimen en Ciudad Gótica, se estrena este viernes a las 22 a través de la señal premium HBO con las aventuras de siempre y el mérito adicional de ser el primer programa protagonizado por una superheroína gay.

Compuesta por 22 episodios de 45 minutos, la serie protagonizada por Ruby Rose (“Orange Is the New Black”) forma parte del universo narrativo televisivo de los superhéroes de la editorial DC; el “Arrowverse” en el que distintas series ponen en contacto a personajes como Flecha Verde, Flash y Supergirl, entre otros.

La primera temporada, que también podrá verse cada semana a través de la plataforma de streaming HBO GO, sigue a la joven Kate Kane, prima del multimillonario Bruce Wayne/Batman.

En esta versión de la trama, el justiciero ha desaparecido hace tres años y Ciudad Gótica está sumida en el caos y dominada por las bandas criminales.

Por su parte, y como buena heroína de cómic, Kate tiene un origen trágico, ya que años antes su madre y su hermana fueron asesinadas en medio de un fuego cruzado entre delincuentes y policía, luego de lo cual su padre, Jacob Kane (Dougray Scott), la envió fuera de la ciudad.

Sin embargo, tras sufrir una baja deshonrosa de la escuela militar y someterse a años de un durísimo entrenamiento, Kate decide volver para enfrentar a la pandilla de “Alicia en el país de las maravillas”, que ha tomado como blanco a su padre y su empresa de servicios de seguridad.

Con la ayuda de su hermanastra Mary Hamilton (Nicole Kang) y Luke Fox (Camrus Johnson), el hijo del gurú tecnológico de las empresas Wayne, Kate se calzará el traje de Batwoman para continuar el legado de su primo desaparecido.

Cuando se anunció la serie el año pasado, llamó especialmente la atención de los fanáticos y de la crítica especializada porque su productora Caroline Dries había elegido inspirarse en la versión más reciente de las historietas de DC, en la que Batichica era abiertamente lesbiana.

Como un signo de épica, y si bien previamente ya habían aparecido otras heroínas gay, “Batwoman” lleva el honor de ser la primera en que el personaje titular de la serie sea lesbiana.