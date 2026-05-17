Diego Torres regresa a Neuquén: cuándo viene, dónde será y cómo conseguir las entradas

Diego Torres, uno de los artistas más queridos de América Latina y un clásico indiscutido de la música Argentina, regresa a Neuquén. El músico se presentará el próximo 28 de noviembre en el estadio Ruca Che en el marco de su gira nacional Mi Norte & Mi Sur Tour.

En el 2024 se encontró presentando su álbum “Mejor Que Ayer” además de repasar los clásicos que lo convirtieron en la estrella internacional que es hoy. Sus shows repasan un recorrido por toda su discografía, que ratifica el lugar consagratorio que ocupa la historia de nuestra música.

Con más de treinta años de carrera e incontables éxitos, al artista argentino lo une una relación única con sus seguidores a lo largo de historia. Sus shows son a puro hits, energía. carisma y emoción. Diego comparte el escenario junto a su gran banda que lo acompaña desde hace muchos años.

Además “Mejor Que Ayer”, el sencillo que dió nombre a ese disco, se consagra entre los hits más emblemáticos del cantante y es una de las canciones más escuchadas de este año, llegando a los primeros puestos en los rankings de las radios de Argentina, la región y alcanzando también el #1 en las radios de México.

Diego Torres es un artista que desde sus inicios, compone canciones que se convierten en clásicos, que tocan el corazón de multitudes y sus shows en momentos inolvidables en los que distintas generaciones se unen en un mismo sentimiento. El multifacético y prolífico autor de hits como “Color Esperanza”, “Penélope”, “Tratar de Estar Mejor”, “Guapa“ y “Un Poquito” es una de las voces más reconocidas y queridas que ha dado Argentina, con reconocimiento en el mundo entero y fans de todas las edades.

Es que Diego Torres sigue siendo un incansable innovador como lo fue desde el comienzo de su carrera, que incluye incursiones en los géneros más diversos y colaboraciones con grandes figuras del panorama internacional como Juan Luis Guerra, Rubén Blades, Julieta Venegas y Carlos Vives. Durante 2025, Diego llevó adelante una gran gira por España y toda Latinoamérica con su tour Mejor Que Ayer, reuniendo generaciones y consolidando una de las etapas más exitosas de su carrera. Además de lanzar su último trabajo Mi Norte & Mi Sur.

En el 2026 completarán diez noches en el Movistar Arena de Buenos Aires, además de una gira mundial que lo llevará por varias ciudades de España, Mexico, Perú, Uruguay, Puerto Rico y Estados Unidos.

Las entradas para el show de Diego Torres en el Ruca Che de Neuquén ya están disponibles a través de allaccess.com.ar.