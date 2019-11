Bautismo de gol para Elvis Hernández en Cipolletti

Elvis Hernández fue una solución para Gustavo Coronel el torneo pasado y nuevamente le dio respuestas en el actual. A su habitual solidez le agregó gol, con un tanto que salvó a Cipolletti de la derrota ante Juventud Unida.

En el cuarto minuto de los cinco adicionados, el defensor se impuso en las alturas y se dio el gusto de festejar su primer tanto por Federal A.

“Había hecho cuatro o cinco goles por Liga Confluencia pero esto es distinto. Me da muchísima alegría, lo venía esperando hace bastante”, comentó el zaguero para “Río Negro”.

Fue lindo por el momento del partido en que se dio pero me hubiese encantado que sea para ganar”, agregó.

El ex Maronese le ganó a todos en el área y los rivales protestaron por una supuesta infracción. “Fui con todo, salté más alto y anticipé al arquero.Al defensor me lo saqué de encima antes pero para mí no fue falta”, relató.

Hernández no escapó de la autocrítica por el bajo nivel del equipo ante los puntanos. “No hicimos un buen partido, somos conscientes de eso y de que tenemos mucho para mejorar”, analizó.

“Da tranquilidad no haber perdido, rescatamos un punto importante. Pero tenemos claro que el domingo no hicimos las cosas bien.Tenemos la capacidad para revertir eso”, añadió.

Elvis terminó el torneo anterior como titular pero empezó este como suplente de Damián Jara y Maximiliano Tormann. La expulsión del primero lo metió en el equipo y el posterior desgarro del segundo hizo que repita en las últimas fechas.

“Llevo varios partidos de titular, eso da confianza. Espero seguir así, con esfuerzo y humildad”, expresó.

Ante la inminente recuperación de Tormann, el entrenador tendrá que decidir si vuelve a apostar por la dupla del inicio o mantiene a Hernández.

Tengo compañeros muy buenos, de experiencia, la competencia es linda y sana. Trabajo siempre para ser titular, después el que decide es el técnico, eso ya no depende de mí”, aseguró.

El Albinegro marcha tercero en la tabla de la Zona 2 solo por detrás de Deportivo Maipú y Huracán Las Heras.Sin embargo no puede relajarse ya que apenas lo separan dos puntos del séptimo y serán seis los que clasifiquen a la siguiente fase.

“Estamos conformes con el tercer puesto pero no nos sobra nada. El balance es positivo, siempre dimos pelea. Se han ganado puntos importantes y también dejado varios en el camino. El domingo se deberían haber quedado los tres puntos acá”, indicó el neuquino.

Independientemente de lo que decida, Coronel sabe que puede confiar en Elvis. El juvenil ha dado la talla cada vez que le tocó y el gol hace creer que es difícil que salga del once titular.