Beccacece anunció que se va de Racing cuando termine la Copa Maradona

Sebastián Beccacece en una sorpresiva conferencia de prensa anunció que se va de Racing. Gentileza.

Luego de la eliminación ante Boca en la Copa Libertadores, con escándalo en el vestuario antes del partido entre un dirigente y Diego Milito, seguido de la salida ya anunciada del Príncipe, quien hoy se fue a despedir del plantel, Sebastián Beccacece pidió hablar ante los medios en conferencia de prensa y anunció que dejará de ser el entrenador del primer equipo una vez que finalice la Copa Diego A. Maradona.

“En 2003, cuando comencé a trabajar con Jorge (Sampaoli) lo hice a través de los valores. Cuando se fue de algún club, algunas veces me ofrecieron seguir a mí, pero nunca lo hice”, afirmó el entrenador.

Destacó que “yo tenía ganas de trabajar como entrenador, pero siempre tomé el camino que correspondía, que era salir con la persona que me trajo. Como saben, Diego (Milito) anunció hoy su salida definitiva de su espacio y eso me lleva a seguir ese camino”, expresó el técnico.

“Dicidimos con el cuerpo técnico, se lo informe a Víctor (Blanco), al plantel y en este momento a los hinchas y socios de Racing, que no vamos a continuar en la institución cuando terminen los tres partidos que quedan. Lo anuncio con dolor porque tengo un grupo muy leal, que admiro muchísimo”, confirmó.

Más tarde habló de su relación con Blanco y con Milito, y aseguró que le hubiera encantado seguir porque le gusta mucho el club de Avellaneda.

“Tuve una relación muy buena con Diego Milito y con Víctor Blanco. Esa dupla le ha dado muchísimo al club. Le manifesté a ambos que con la salida de Diego el único que pierde es Racing”, declaró.

“Me hubiera encantado seguir con Víctor y Diego porque me gusta todo de Racing: la gente que trabaja, los hinchas, el plantel que tengo, pero para ser creíble hay que ser coherente. No puedo decir una cosa y hacer otra”, agregó.

El entrenador se refirió al año político que hubo en Racing y cómo todas las cosas que se comentaron fortalecieron al grupo. “Hay situaciones que no tienen que ver con nosotros, sino con la política. Fue un año político y quisieron instalar un montón de cosas pero nunca pudieron romper la unión del grupo. Un dirigente me aseguró, cuando iban dos partidos, que él no me quería en Racing. Fue antes de Independiente. Le demostré que estaba equivocado”, reveló.

Con Baccacece como entrenador, la Academia tuvo algunos resultados destacados. Gentileza.

“Les agradezco a todos los que nos pusieron palos en la rueda porque nos han hecho más fuertes. Siempre se habló de un bien común, que es Racing, pero cada uno tiene sus propios intereses”, añadió.

Por último, hizo un repaso de su campaña en la Academia, desde lo futbolístico hasta el trato que tuvo. “Tengo la sensación de querer continuar en un espacio tan lindo, en el cual me siento muy cómodo, valorado y respetado”, afirmó.

“Me encantaría seguir con este proyecto porque hemos logrado todos los objetivos que nos propusimos, alimentamos la ilusión y llevamos al máximo a este grupo de futbolistas que no dio todo para estar en la mesa de los mejores, comparándose con Flamengo, Boca o River, que siempre estuvieron finales”, deslizó.

“Nos dolió en el alma no haber conseguido algo que tuvimos muy cerca, pero se nos escapó. Creo que el camino valió más que la pena. Estoy feliz, disfrutando de mi paso, y sufriendo por algo que se va a terminar y no me hubiese gustado que suceda tan pronto”, concluyó. Beccacece anunció que se va de Racing cuando termine la Copa Maradona

El entrenador llegó luego de un flojo paso por Independiente y, después de dos empates en sus primeros dos partidos comenzó a estar en el ojo de la tormenta nuevamente. en su tercer juego le ganó el clásico al Rojo, uno de los más emotivos de los últimos años. Con dos jugadores menos durante todo el segundo tiempo, la Academia encontró la victoria por 1 a 0 sobre el final.

En total, Beccacece dirigió 26 partidos, ganó 11, empató 7 y perdió 8. Su equipo anotó 28 goles y recibió 30. Finalizó tercero en la tabla general de la Superliga y la primera fecha de la Copa de la Superliga, por lo que logró la clasificación a la Copa Libertadores 2021.

"Nos dolió en el alma no haber conseguido algo que tuvimos muy cerca, pero se nos escapó". Sebastián Beccacece se refirió a la eliminación con Boca en la Copa Libertadores.

En la edición 2020, terminó segundo con 15 puntos en el grupo y en octavos de final eliminó por penales a Flamengo, último campeón, pero en cuartos quedó afuera con Boca, dejando una imagen floja.