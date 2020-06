Belgrano, mucho más que el creador de la bandera

Armando Mario Márquez*

El 20 de junio y el calendario nos informan que es día feriado porque se recuerda a nuestra enseña patria en la fecha del fallecimiento de su creador, don Manuel Belgrano, hecho ocurrido doscientos años atrás en la ciudad de Buenos Aires, la misma que lo viera nacer cincuenta años antes.

En la edición del 3 de junio pasado, desde estas mismas páginas y rememorando el nacimiento del referido prócer, hacía una ajustada síntesis de la labor del mismo en su corta vida a favor de los ideales patrios: cumplió los más diversos roles y en todos puso su máximo empeño en pro de los altos ideales de la Nación Argentina, ya desde los tiempos previos a su gestación hasta los primeros y difíciles momentos de nuestra historia patria, labor que se vio frustrada por su quebrantada salud y su temprana muerte.

No es acaso este 2020 consagrado a su memoria y este mes de junio tan belgraniano, tan plenos de recordaciones alusivas, una buena oportunidad para preguntarnos si no es momento para que el 20 de junio sea dispuesto de exclusivo homenaje a aquel y que el pabellón nacional pasara a tener su merecido homenaje y recuerdo en forma autónoma y diferenciada de su creador junto a los restantes símbolos patrios: el himno nacional y nuestro escudo, a los que me atrevería agregar a la escarapela, mencionada como cucarda por don José de San Martín en su carta al congresal mendocino Tomás Godoy Cruz en la previa a la declaración de nuestra Independencia Nacional.

Estimo que esa decisión, que dejo en manos de las autoridades nacionales -en particular de los legisladores-, sería una merecida consideración hacia uno de los hombres imprescindibles de nuestra historia patria y uno de los mejores de nuestra nacionalidad, a quien, en una ocasión, le preguntaron si se consideraba uno de los padres de nuestra patria y respondió: “¡Más quisiera ser un digno hijo de ella!”, lo que lo pinta de cuerpo entero.

Que el respetuoso recuerdo a don Manuel Belgrano en este “pandémico” año tan especial por el que atravesamos contenga también la reflexión a la que invito en estas líneas.

*Presidente de la Junta de Estudios Históricos del Neuquén, presidente del Centro de Estudios Constitucionales del Comahue