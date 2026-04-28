El PRO de Río Negro cierra candidaturas partidarias y se trabaja en dos propuestas

Juan Martín y Martina Lacour trabajan en la presentación de listas partidarias diferentes en el PRO. Archivo

Este martes, a las 20, concluirá el plazo para la presentación de listas para la elección partidaria del PRO de Río Negro.

Su actual presidente, Juan Martín, inscribirá su lista para un nuevo mandato, pero Martina Lacour intenta un armado alternativo. Se definirán autoridades para la conducción provincial y, también, a la Asamblea.

Dos presentaciones determinarían elecciones internas el domingo 17 de mayo, con un padrón de unos 3.000 afiliados.

Martín y Lacour compartieron boleta en la elección del año pasado. El roquense fue candidato al Senado y la barilochense encabezó el tramo a Diputados.

Ambos son legisladores e integran la bancada del PRO, que preside Martín. Esa relación siempre fue distante y, según trascendió, existieron charlas para conformar una lista única. El presidente ofreció a Lacour que lo acompañe como vice, pero no hubo acuerdo.

Las nóminas aún no fueron presentadas, pero Martín lideraría la propuesta «Próximo paso», con la viedmense Ofelia Stupelengo en la vicepresidencia y Juan Murillo en la secretaría general.

Por su parte, Lacour se concentra en la confección de su oferta. Las exigencias no son menores, pues la Carta Orgánica requiere la presentación de candidatos en seis de los ocho circuitos o una mayoría de las postulaciones totales.

La integración requiere de unos 80 dirigentes. Lacour explica que «espera llegar» para conformar la lista Renovación Rionegrina. Ella encabezaría, acompañada por el cipoleño Gastón Varela y la concejal viedmense María Andría.

La definición de las autoridades no solo se circunscribe al mando del partido porque, además, serán los actores que conducirán al PRO en el próximo proceso electoral.