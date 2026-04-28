Juicio por la explosión de la destilería en Plaza Huincul: habló uno de los gerentes

En la novena audiencia del juicio por la explosión de una destilería en Plaza Huincul, que terminó con tres trabajadores muertos se escuchó al gerente, encargado de la vinculación con las operadoras, administra el área comercial, y describió cómo funciona la planta. Del día de la explosión y su llegada al lugar dijo que «era una escena que prefiro olvidar». Para este miércoles se espera el testimonio de un efectivo policial, quien fue citado, pero no concurrió por lo que el tribunal dispuso que de no comparecer será ubicado por la fuerza pública.

En la jornada de este martes, continuaron las declaraciones aportadas por la defensa particular de dos de los imputados: Guido Torti, jefe de planta y Silvio Saibene, jefe de mantenimiento. Los testigos fueron presenciales y vía Zoom.

Uno de los testigos fue el de Alejandro Fedi, quien ingresó a la empresa New American Oil, NAO, hace 18 años y hoy es el gerente de administración y suministros, cargo conocido como «supply chain» que tiene bajo su órbita planificar y coordinar todo el flujo de productos, desde la compra de materias primas hasta la entre al cliente final.

Este gerente respondió qué produce la destilería, cuáles eran las proyecciones de producción el mes previo y el de la explosión e incendio -el 22 de septiembre de 2022– y sobre los cupos de acceso que tenían autorizados al ducto Oldelval. Habló sobre el Recon (petróleo reconstituido) que la empresa elaboraba y que es un porcentaje mínimo en la producción general de la planta.

«El Recon no es un producto rentable para NAO«, dijo. En cambio, si lo es el fuel oil destinado a los buques o los solventes. Describió cuáles fueron las proyecciones de producción de agosto y de septiembre de 2022 en volumen de productos.

Sobre la explosión relató que recibió el llamado de Torti, cerca de las 4 de la madrugada. «Quedé shockeado. Mi jefe estaba de viaje, los accionistas en otro lado», le respondió al abogado Juan Coto. Sobre su arribo a Plaza Huincul contó que fue cerca de las 19 de ese 22 de septiembre y contó con quiénes estuvo. «Era una escena que prefiero olvidar», sostuvo.

Luego definió cómo se dividieron las tareas con el resto de los jefes de los distintos sectores para afrontar ese momentlo. Confirmó que en el lugar vio a Gustavo Camarota (un perito que aportó la fiscalía y que fue controvertido por el defensor particular) con quién en otro momento tuvieron vínculo por un proyecto de ampliación de la red d eincendio.

Otro de los testimonios escuchados fue de un responsable de disponer las compras de elementos de seguridad para el personal, entre otras funciones que dependía del gerente de planta. Sin embargo, aclaró que «nunca estuvieron claro los roles» que se le asignaron.

De manera virtual declaró el dueño de la empresa que tenía terciarizado el servicio de instrumentación y electricidad dentro de la destilería, quien refirió que las tareas que le encomendaban eran de tipo «correctivo» y aclaró que era una planta «antigua, reconvertida. Había bastantes cosas para mejorar». Entre los trabajos que llevó adelante su empresa figuró la instalación de un nuevo transformador de mayor potencia que el existente.

El testimonio 35 que se convocó fue el del perito policial que se desempeñaba en Criminalística y relató dónde quedaron los cuerpos de los tres fallecidos (Víctor Herrera; Gonzalo Molina y Fernando Jara) y según su peritaje dónde se originó el fuego y otro segundo punto de incendio al que luego le siguió la explosión del tanque 205. «Se descartó que el inicio del fuego haya sido con una fuente eléctrica», apuntó. En cambio, fue la salida de fluido en estados gaseosos y líquidos que tomaron contacto en las bombas.

La nómina concluyó con un empleado de Oldelval que explicó la tarea de la empresa y finalmente el tribunal colegiado que integran Federico Sommer, Lisandro Borgonovo y Vanessa Macedo Font ordenó que se cite a un subcomisario (en ese momento) que hasta el momento no pudo ser ubicado para este miércoles a las 9. De no presentarse, se ordenó que sea traído por la fuerza pública.

En la tercera semana como desde el principio, están como acusadores el fiscal jefe Gastón Liotard y la fiscal del caso Ana Mathiue; las querellas que representan a la esposa de Herrera, Gabriel Contrera, Laila Salazar; y al padre de Jara, Lucas Dumigual.

Tres de los cinco imputados que están presentes en toda las audiencias, Gimena Brillo, Natalia González y el auditor externo Alfredo Novaro, están representados por la defensa pública de Diego Simonelli y Mariángeles Ocejo.