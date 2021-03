Beyoncé y Taylor Swift hicieron historia en los Grammys de la pandemia

Beyoncé y Taylor Swift anotaron anoche su nombre en la historia grande de los Premios Grammy al batir sendos récords, en una gala realizada en el Staples Center de Los Ángeles, que se caracterizó por tener mujeres como principales ganadoras y que para los argentinos tuvo un sabor especial por el triunfo del rosarino Fito Páez en el rubro mejor disco latino de rock o alternativo.

Beyoncé superó a Alison Krauss como la artista femenina con más Grammys al imponerse en el rubro mejor video musical por "Brown Skin Girl" y en el de mejor actuación de R&B por "Black Parade" y sumar así 28 galardones a su cosecha personal.

Por su parte, Taylor Swift se impuso con "Folklore" en la categoría álbum del año, y pasó a integrar el lote de artistas integrado por Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon, que vencieron en ese rubro en tres ocasiones distintas.

El resto de las categorías estelares de los premios que entrega la Academia de Grabación de Estados Unidos en esta 63º edición fue prácticamente monopolizada por artistas femeninas.

En tal sentido, Billie Eilish, la gran vencedora del año pasado, esta vez se quedó con el preciado cetro a la grabación del año por "Everything I Wanted"; y Megan Thee Stallion se consagró como la artista revelación, en tanto que su tema "Savage", que cuenta con la colaboración de Beyoncé, se impuso como la mejor canción de rap y la mejor actuación de rap.

"I Cant´ Breathe", de H.E.R. y Tiara Thomas, fue elegida la canción del año; Dua Lipa se alzó con la estatuilla al mejor álbum pop por su trabajo "Future Nostalgia"; y la unión de Lady Gaga con Ariana Grande en "Rain on Me" fue consagrada como la mejor actuación pop en dúo o grupo.

En este pelotón de ganadoras, Harry Styles logró colarse con "Watermelon Sugar" como mejor actuación pop en solitario; y Nas, con "King´s Disease", como mejor álbum de rap.

Entre los artistas de música latina triunfó Bad Bunny, The Strokes se impuso entre los rockeros, James Taylor se alzó con el título al mejor álbum pop tradicional y Fiona Apple, al mejor disco de música alternativa, entre otros.

La jornada había arrancado temprano para la afición argentina cuando, fuera de la transmisión oficial, Fito Páez ganó con su trabajo "La conquista del espacio" un Grammy al mejor disco de rock latino o alternativo.

"Yo tengo un vínculo con la cultura musical de los Estados Unidos de América, yo me crie en parte con esa cultura, fue parte de mi vida de una manera muy importante, por eso es muy emocionante recibir este premio importantísimo, sobre todo por la distancia”, dijo emocionado el rosarino en charla telefónica con Télam, minutos después de la coronación.

La ceremonia se caracterizó por contar con números desde distintos escenarios, a raíz de los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus, uno de los temas recurrentes junto con el rebrote de violencia racial vivida en Estados Unidos en los últimos meses, a la hora de los discursos.

El toque emotivo estuvo en los homenajes a los artistas fallecidos a lo largo del año, entre los que se recordó a Little Richard, Eddie Van Halen, Armando Manzanero, Chick Corea y Peter Green, entre otros.