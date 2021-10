Bielsa negó que haya pedido la excarcelación de Jones Huala

“Si me pide asistencia tengo la obligación de asistirlo, y su representante legal me la pidió”, dijo Rafael Bielsa. Foto: archivo

"Yo no pedí en ningún momento nada, ni que le denegaran ni que le otorgaran la excarcelación", manifestó el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, en relación a su participación en la Comisión de Libertad Condicional de ese país donde se rechazó, por tercera vez, la libertad condicional para el dirigente mapuche Facundo Jones Huala.

Hasta ahora, desde la sede diplomática habían argumentado que la intervención de Bielsa había sido de rutina, a raíz del pedido de Jones Huala y su abogada Karina Riquelme. En esta oportunidad, el embajador esbozó sus argumentos en un programa del canal C5N.

Respecto a Jones Huala, explicó que "fue juzgado y condenado en Chile y está cumpliendo su prisión” y aclaró que, por la Convención de Viena, tiene la obligación de asistir a un nacional, como es el caso del dirigente mapuche, si éste lo solicita. “Si me pide asistencia tengo la obligación de asistirlo, y su representante legal me la pidió”, aseguró el embajador.

También se refirió respecto a la condena del dirigente por incendio simple y portación de un arma casera y subrayó que no está condenado por terrorismo. "Si hubiera sido así yo no hubiera tenido ninguna audiencia a la que ir porque las normas de libertad condicional se aplican a todos, menos a aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad o de terrorismo”, acotó.

Durante la entrevista, el conductor del programa, Gustavo Sylvestre, manifestó que, “para algunos, sobre todo para Juntos por el Cambio, los mapuches son los grandes terroristas que hay en la Argentina ahora”. Bielsa respondió: “Posiblemente, Jones Huala en el futuro lo sea, pero hoy no lo es. En el futuro no sé, porque no tengo la bola de cristal”.

Más adelante, el diplomático despejó dudas respecto de la participación del gobierno nacional en la audiencia por Jones Huala. “Esto no es una orden, ni está escondido detrás de mi, Alberto Fernández ni el ministro Santiago Cafiero. Yo me hago responsable de todo, de lo que hice y de lo que dejé de hacer, pero no me puedo hacer responsable de lo que la gente inventa”, señaló.