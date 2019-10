Billie Eilish agotó entradas en un par de horas y sumó nuevo show en Argentina

Esta mañana, a las 10, salieron a la venta las entradas para el show de Billie Eilish en Argentina, el 2 de junio de 2020 en el DirecTV Arena. Pues bien, en un par de horas se vendieron todos los tickets disponibles por lo que se agregó un segundo show para el día siguiente, el 3 de junio. Si dormiste en la primera, no lo vuelvas a hacer en la segunda o te vas a quedar afuera. Y quizás esta vez sea la definitiva.

Los tickets para la nueva fecha del 3 de junio ya están disponibles a través de AllAccess.com.ar y puntos de venta habilitados desde $3.750 + Service Charge. También podés comprar tickets con todos los medios de pago en todos los puntos de venta durante todo el período de venta.

La gira “WHERE DO WE GO? WORLD TOUR” que traerá a Billie Eilish a la Argentina empezó el 8 de Marzo en Miami y ya tuvo presentaciones en los estadios más reconocidos del mundo como el Madison Square Garden de New York.

Podés ver la lista completa de las fechas de la gira y la información de entradas ingresando en: www.billieeilish.com/tour

Después del lanzamiento de su video musical oficial ‘all the good girls go to hell’, acompañado del importante llamado a la acción sobre el cambio climático, Billie Eilish continúa dando el ejemplo al asociarse con la organización sin fines de lucro REVERB para su próxima gira.