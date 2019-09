Confirmado: Billie Eilish dará su primer concierto en Argentina

Billie Eilish, acaso una de las artistas estadounidenses jóvenes más importantes de los últimos años a nivel global, llega por primera vez a la Argentina. Será el 2 de junio de 2020 en DIRECTV Arena anunciando su gira mundial “WHERE DO WE GO? WORLD TOUR” 2020.

Los tickets saldrán a la venta a partir del próximo viernes 4 de octubre a las 10 AM a través de AllAccess.com.ar y puntos de venta habilitados desde $3.750 + Service Charge en Preventa 1.

También se podrán comprar tickets en efectivo en todos los puntos de venta durante todo el período de venta.

La gira, que empezó el 8 de Marzo en Miami, tuvo presentaciones en los estadios más reconocidos del mundo como el New York Madison Square Garden. Podés ver la lista completa de las fechas de la gira y la información de entradas ingresando en: www.billieeilish.com/tour

Después del lanzamiento de su video musical oficial ‘All the good girls go to hell’, acompañado del importante llamado a la acción sobre el cambio climático, Billie Eilish continúa dando un ejemplo al asociarse con la organización sin fines de lucro REVERB para su próxima gira.

Para ayudar a crear y fomentar un ambiente ecológico tanto en el backstage como para sus fanáticos, la cantante permitirá que los fans traigan sus botellas de agua recargables a los espectáculos. No se permitirán sorbetes de plástico y se colocará un Billie Eilish Eco-Village en cada espectáculo, proporcionando al público información y recursos sobre formas de ayudar a combatir el cambio climático y preservar la tierra.

El mes pasado, la artista obtuvo su primer número #1 en el Billboard Hot 100 con "bad guy", de su álbum de debut mundial multiplatino, WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?.

Con apenas 17 años, Billie Eilish es oficialmente la primer artista nacida este milenio en lograr un álbum y un single N°1 y ahora es la tercera artista solista femenina en los 31 años de historia con múltiples canciones que encabezan la lista de reproducción de Billboard Alternative Songs (junto con Alanis Morrissett y Sinead O'connor).

"Bad guy" también alcanzó el puesto N°1 en la lista de reproducción de Pop Songs después de liderar la presentación de Alternative Songs. Su álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? debutó en el número 1 en la lista de álbumes Billboard 200 y actualmente es el disco más vendido en Norteamérica en 2019.

La gira latinoamericana 2020

25/05 - Arena VFG - Guadalajara, Mexico

27705 - Palacio de los Deportes - Mexico City, Mexico

30/05 - Allianz Parque - Sao Paulo, Brazil

31/05 - Jeunesse Arena - Rio de Janeiro, Brazil

2/06 - DIRECTV Arena - Buenos Aires, Argentina

5/06 - Movistar Arena - Santiago, Chile

7/06 - Movistar Arena - Bogotá, Colombia