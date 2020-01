Billie Eilish, una joven vanguardista que redefinió las reglas de las estrellas pop

La encarnación de la genialidad con su voz áspera e inquietante y un original estilo punk-rock, Billie Eilish redefinió a la estrella del pop contemporáneo en su camino a la fama.

Y ahora la ídola adolescente ha consolidado su lugar ocupando todos los titulares de la noche de los Grammy al arrasar con las cuatro categorías principales. Un hito, al ser la primera mujer y la artista más joven en hacerlo.

Saltó al estrellato el año pasado cuando ya se había forjado un ferviente público en línea con su sonido pop desfachatado que flirtea con melodías inquietantes de graves bajos, con guiños al trap y a la música dance electrónica.

El meteórico ascenso de la joven de 18 años ya la llevó a ser declarada mujer del año 2019 según Billboard, y con razón.

En cuestión de meses, lanzó un álbum número uno titulado "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", encabezó la lista de canciones más populares con su sencillo "Bad Guy" y actuó en un escenario principal en el festival de Coachella.



Eilish, la artista de la generación Z más célebre mundialmente arrastra ejércitos de fans con su presencia en las redes sociales y moviéndose cómodamente en Internet.

Y con un sentido de la moda tan único como su sonido, ha privilegiado la idea de mantener oculto su físico para evitar ser sexualizada y que su fama provenga únicamente de su talento artístico.



Con solo 13 años, la californiana lanzó su primer sencillo, "Ocean Eyes", producido en su dormitorio y lanzado en SoundCloud, la plataforma de streaming que también ha lanzado al estrellato a una generación de jóvenes raperos.

La canción de pop sintetizado sobre la dolorosa ansia de volver a tomar contacto con un ex, escrita y producida por el principal colaborador creativo de Eilish, su hermano Finneas O'Connell, rápidamente se volvió viral.

Su éxito rotundo se veía venir: con su tema "Bad Guy", ya se había convertido en agosto en la primera música nacida en la década de 2000 en alcanzar la cima de Billboard Hot 100, destronando finalmente a Lil Nas X, cuyo éxito viral "Old Town Road" llevaba un récord de 19 semanas encabezando esa lista en Estados Unidos.



Antes del lanzamiento de su álbum en marzo de 2019, ya había cosechado un fervoroso público en línea por su sonido pop audaz y a menudo inquietante con graves pesados y tintes de trap y de electrónica dance.

También es una defensora abierta de acciones contra el cambio climático, prohibiendo las pajillas de plástico en sus espectáculos y alentando a los fanáticos a traer sus propias botellas de agua recargables.

