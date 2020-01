Biografía oficial de Luis Alberto Spinetta

El periodista Sergio Marchi abordó la difícil tarea de reconstruir la vida de Luis Alberto Spinetta en “Ruido de magia”, un libro que permite un acercamiento extremo a la personalidad de este particular artista, y que acaba de salir a la venta.

El material contó con el aval de la familia del músico y cumplió su deseo de Spinetta expresado muchos años atrás de aceptar que se escriba su biografía una vez que estuviera muerto y no mientras se mantuviera activo artísticamente.

“Hubo mucho diálogo interno con Luis. No me la hizo fácil. Pero de otra forma no habría sido Spinetta”, contó Marchi a Télam, y dejó entrever que en este caso hubo un compromiso aún mayor que con otras biografías sobre las que trabajó, como el caso de Pappo y Charly García, por citar algunas.

“Este es un libro que se hizo con mucho amor, esfuerzo y sacrificio. Era un compromiso mío con él. Como lo fue con Pappo. A todos mis libros les pongo todo. Lo mismo al de Luis… y un poquito más”, deslizó al respecto.

De esta manera, a lo largo de más de 600 páginas, con la ayuda de testimonios aportados por la familia Spinetta, músicos y amigos que lo conocieron de cerca, el cruce de datos con material de archivo y textos en los que el artista se expresaba sobre distintos tópicos, el autor reconstruye la vida del genial creador fallecido en febrero de 2012.

Con pinturas de épocas, en donde la vida cotidiana se mezcla con consumos culturales, Marchi desanda un camino cuyo principal objetivo pareciera ser el buscar los aspectos terrenales de una figura a la que, tal vez producto del carácter de su obra y de sus manifestaciones públicas, generalmente se la catalogó de manera equívoca, tal como se deja claro en el prólogo del libro.

Con los pies en la tierra

“Lo han hecho político cuando nunca lo fue, lo han hecho hablar de cosas de las que nunca habló, lo han interpretado en modos que nunca quiso. Lo han hecho un tipo volado, cuando fue uno de los que más tuvo los pies en la tierra”, advierte Marchi en las primeras páginas de “Ruido de magia”.

En este sentido, si bien es cierto que el autor contó con facilidades brindadas por la familia del músico, es evidente las complejidades que se presentan cuando pone la lupa en diferentes eventos en la vida del artista, sobre todo en aquellos en donde se reconocen vivencias cotidianas propias de la historia de cualquier mortal.

Allí surgen las contradicciones, inseguridades y luchas contra situaciones mundanas que han logrado quedar sepultadas a los ojos públicos por el lirismo y la belleza sonora de las canciones.

“Este es un libro que se hizo con mucho amor, esfuerzo y sacrificio. Era un compromiso mío con él. Como lo fue con Pappo. A todos mis libros les pongo todo”. Sergio Marchi

“Me gustaría mostrar en un libro todas las facetas: el pasado, el presente y también el vuelo hacia el futuro”, decía Spinetta en 1988, cuando aceptó sentarse a conversar sobre su obra ante el entonces joven periodista Eduardo Berti, para su libro “Crónica e iluminaciones”, con la condición de que no se tratara de una biografía, porque entendía que eso aplicaba para personajes muertos o inactivos.

Por ese motivo, las indagaciones al artista a lo largo de su historia siempre tuvieron un carácter más reflexivo que biográfico, como en el caso del trabajo de Berti, el capítulo dedicado a su figura de “¿Cómo vino la mano?”, de Miguel Grimberg; o “Martropía”, de Juan Carlos Diez.

Un mail del músico Dhani Ferrón a Marchi en el que le contaba que Spinetta solía llegar a los ensayos con un ejemplar de “El hombre suburbano”, la biografía que el periodista escribió sobre Pappo, lo impulsó a comenzar a trabajar en lo que años más tarde sería “Ruido de magia”.

“Su enfermedad truncó la posibilidad. Todos tuvimos un duelo por su muerte. Cuando percibí cierta apertura de su familia, hablé con Cata (Catarina Spinetta, una de sus hijas) que habló con sus hermanos y su madre”, rememoró Marchi ante la consulta de Télam.

“Ya es tiempo que haya una biografía oficial de papá y quién mejor que vos para hacerla: adelante”, fue la luz verde dada por Catarina en abril de 2016, año en que comenzó el trabajo que incluyó la permanente consulta sobre distintas cosas con los hijos de Spinetta, su ex esposa Patricia Zalazar, su hermana Ana y su sobrino Gonzalo Pallas.

Sin amarillismo

Sobre las líneas maestras que rigieron su trabajo, Marchi aclaró que “no hubo decisión salvo la de hacer la biografía más completa y chequear bien todos los datos y líneas argumentativas. Evité el amarillismo porque Luis detestaba eso. Chusmerío e internas baratas las aparté”

La etapa comprendida entre el final de Almendra y los comienzos de Invisible, y la incursión de Spinetta en el universo jazzero con la Banda Spinetta fueron reconocidos por el periodista como los períodos más difíciles de reconstruir por la ausencia de documentación, pero paradójicamente son dos de los momentos más logrados del libro, junto con la descripción de los juegos de la niñez.

“Yo escribo el libro para todos, fans o no. Traté que sea universal y completo”. Sergio Marchi

“Lo más interesante de los libros y sobre todo de éste, es encontrar las sorpresas, los datos que faltan, resolver los acertijos. Es como esa felicidad infantil que te da cuando alguna cosita te sale bien”, reveló Marchi.

Aunque “Ruido de magia” se rige por una cronología, un primer capítulo presenta una suerte de distintos hitos en la vida de su protagonista, para cuya narración el autor apela a frases de diferentes canciones, en lo que resulta un guiño a sus fans.

“Es como un lugar con varias entradas y Luis me dio la salida. No fue premeditado. Salió. Fue como poner achuras muy suculentas para que sepas que el asado va a ser de primera”, explicó Marchi, quien concluyó que trató de escribir tanto para los fans como para quienes no saben de antemano mucho sobre Spinetta.

“Yo escribo el libro para todos, fans o no. Traté que sea universal y completo”, concluyó.

Télam