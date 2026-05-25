Murió un hombre en un violento vuelco sobre la Ruta 40 en Chubut: era de Neuquén, cómo está su acompañante

Un hombre de 36 años, oriundo de Neuquén, murió tras perder el control de su camioneta, despistar y volcar sobre la Ruta Nacional 40, en la provincia de Chubut. Su acompañante, una mujer de 52 años, logró sobrevivir al impacto.

El siniestro vial ocurrió el sábado alrededor de las 17:30 horas, a la altura del kilómetro 1.548 de la traza nacional, en las inmediaciones de la Estancia Nueva Lubecka, dentro de la jurisdicción de Gobernador Costa.

Según las primeras hipótesis policiales, el vehículo se desplazaba en sentido sur-norte y las víctimas emprendían el viaje de regreso hacia Picún Leufú.

Fatal vuelco sobre Ruta 40 en Chubut: despiste, vuelco y el rescate de la acompañante

Por causas que la Justicia intenta establecer, el conductor de una camioneta Renault Oroch perdió el control del rodado, indicaron fuentes a EQSnotas. El vehículo despistó de la cinta asfáltica y dio múltiples tumbos hasta quedar posicionado sobre sus cuatro ruedas en la banquina, a unos 40 metros del asfalto.

La violencia del vuelco provocó que el conductor saliera despedido del habitáculo. Su cuerpo fue hallado por las autoridades sobre la banquina, a unos 20 metros del rodado.

La otra ocupante del vehículo debió ser asistida por los servicios de emergencia. La mujer había quedado atrapada en el interior de la estructura y fue evacuada por una unidad de salvamento de los Bomberos Voluntarios locales.

Ante sus heridas, fue derivada en ambulancia hacia el hospital de Gobernador Costa. El primer informe médico emitido por el nosocomio confirmó que solo presentaba lesiones de carácter leve y se encuentra fuera de peligro.

Fatal vuelco sobre la Ruta 40 en Chubut: peritajes para determinar qué ocurrió

El personal policial dependiente de la Unidad Regional Esquel perimetró el lugar del accidente a la espera de los peritos de la División Criminalística de Esquel. Este equipo se encargó de realizar las pericias accidentológicas, el relevamiento de rastros y la secuencia fotográfica para determinar qué desencadenó la maniobra.

El Jefe de la Comisaría de Gobernador Costa confirmó que, una vez finalizadas las diligencias científicas, se procedió al secuestro preventivo de la camioneta, la cual quedó alojada en el corralón municipal por disposición de la Fiscalía de Turno de la circunscripción que coordina la investigación.

Con información de ADN Sur y EQSnotas.