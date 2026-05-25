Elecciones en la Universidad Nacional del Comahue: conocé las nuevas fórmulas que dirigirán en Río Negro y Neuquén

Este 26 y 27 de mayo, la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) dará inicio a las elecciones 2026, donde se renovarán las autoridades de rectorado, vicerrectorado, decanatos y representantes de los Concejos en todas sus unidades académicas distribuidas en Neuquén y Río Negro.

Con más de 37.700 integrantes de los claustros docente, no-docente, estudiantil y graduados habilitados para votar, la Junta Electoral ya oficializó las dos fórmulas que competirán por el rectorado y vicerrectorado central que actualmente se encuentran a cargo de la María Beatriz Gentile y Fernando Paul Osovnikar.

En la lista N° 1 de Futuro UNCo se destaca a Christian Lopes, doctor en Biología e investigador del Conicet, quien se desempeña en el área de Planeamiento de la Universidad del Comahue desde 2020 como rector, y su compañera de fórmula Lorena Higuera, geógrafa con especialización en sociología de la agricultura latinoamericana, como candidata a vicerrectora.

Candidatos a rector y vicerrectora de la Universidad Nacional del Comahue, Christian Lopes y Lorena Higuera. Foto: Cecilia Maletti.

Mientras que la lista N° 2 es encabezada por Impulsar la UNCo, la cual lleva como candidatos a las actuales figuras decanales de la Facultad de Turismo (FATU) e Ingeniería (FAIN): Carlos Alejandro Espinosa y Ana María Basset, primera mujer decana a cargo de la Facultad de Ingeniería.

Boleta única y 3 nuevos decanatos

Además del rectorado y vicerrectorado, las 17 unidades académicas de la UNCo votarán para elegir las autoridades decanales que gestionarán las distintas facultades y centros regionales durante los próximos cuatro años, en conjunto con los 40 representantes del Concejo Superior y los 16 miembros en cada uno de los Consejos Directivos de las facultades de Neuquén y Río Negro.

En este sentido, la Universidad Nacional del Comahue cuenta con 37.756 votantes habilitados, distribuidos en los cuatro claustros: docentes, no docentes, estudiantes y graduados, que podrán elegir a partir del 23 de mayo, entre las 10 y 17, en el caso de unidades académicas con sistemas semipresenciales. O mediante Boleta Única de Papel (BUP) en las instituciones restantes, con un cronograma programado para el 26 y 27 de mayo de 10 a 20.

Entre los nuevos cambios, la UNCo destaca que por primera vez en la historia se elegirán autoridades decanales en las tres unidades académicas creadas a partir de la reforma estatutaria que fue aprobada en 2024. Se trata de la Facultad de Ciencias Marinas (FACIMAR) ubicada en San Antonio Oeste y los dos Centros Regionales universitarios con locación en Zapala y San Martín de los Andes: CREUZA y CRUSMA.

Además, se sumarán dos nuevos titulares para los claustros de consejeros docentes, estudiantes y no-docentes, para un total de 12 miembros en cada uno, donde se disputarán entre 5 listas para docentes, 5 fórmulas de estudiantes, 6 en el caso de no docentes y 2 para graduados.

Listas a decanato 24 para liderar las 17 facultades

¿Quiénes encabezarán las 17 sedes de Río Negro y Neuquén?

Una de las disputas con mayor incertidumbre dentro de la elección universitaria de este año está puesta en la sede de la capital neuquina, donde la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud (FACIAS/FAAS) se debatirán entre tres fórmulas por el decanato del período 2026-2030. Allí competirán Carla Franquelli y Marcela Schlenker por la Lista 2, Liliana María Liberati y Juan Dante Vassallo por la Lista 10, y Emelina Tierzo junto a Vanesa Alejandra Aguilera por la Lista 12.

Pero no será el único escenario de disputa. Otras cinco unidades académicas tendrán competencia entre dos fórmulas, en elecciones que se repartirán entre la capital neuquina, General Roca, Villa Regina y Zapala.

Entre ellas, se destaca la sede rionegrina ubicada en General Roca, donde se concentrarán disputas por la conducción universitaria de dos de sus facultades. Por un lado, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADECS), donde competirán Julio César Monasterio y María Belén Álvaro por la Lista 21 «Frente unidad FADECS», contra «Impulsar la FADECS» encabezada por Moira Revsin y Marcelo Padoan, de la Lista 22.

Y, por otro lado, la Facultad de Lenguas (FADEL), que se debate la candidatura entre las actuales autoridades del «Colectivo Comahue» que postula a María de los Ángeles Mare junto a Paula Josefina Liendo por la lista 19, en oposición a «Horizonte FADEL» que llevará a María Inés Arrizabalaga y Zoraida Risso Patrón de la lista 18.

Además, Río Negro presenta disputas en la sede de Villa Regina, donde la Facultad de Ciencias y Tecnologías de los Alimentos (FACTA/FATA) elegirá entre el actual decano Valentín Tassile e Ivana Lorena Milanesí, por la Lista 13, y la nueva propuesta de la lista 20, «Integración FACTA» encabezada por el exfuncionario Néstor Hugo Curzel junto a Elizabeth Ohaco.

Además, entre las universidades donde se plantea el debate de autoridades, se suma a la contienda el Centro Universitario Regional Zapala (CREUZA), que por primera vez podrá elegir a su futuro decano o decana, con dos propuestas divididas entre Marcelo Fabián Aranda y Mónica Luciana Rueda por la lista 4, en contraposición a María Graciela Bianchini acompañada de Jorge Omar Caliani por la lista 7.

Finalmente, se destaca la Facultad de Turismo (FATU) de Neuquén, cuyo actual decano, Carlos Alejandro Espinosa, ha abdicado de su cargo para postularse al rectorado 2026-2030. Dejando así un debate interno entre la lista N° 5 encabezada por Juan Manuel Andrés y María Carolina Merli, confrontados con la lista N° 24 llevada por la fórmula Gabriela Vanesa Marenzana y José Martín Herrero.

Once facultades ya definieron sus futuros decanatos

Uno de los focos principales de esta contienda está puesto en la elección de decanos y decanas que definirán el rumbo político y académico de cada facultad. Sin embargo, en algunos casos esta respuesta ya ha sido respondida en facultades que perfilan listas únicas.

Entre ellas, se destacan las nuevas facultades habilitadas para presentar a sus decanos: Ciencias Marinas y el Centro Regional Universitario San Martín de los Andes, las cuales ya presentaron sus fórmulas ganadoras para el primer decanato 2026-2030. Por un lado, FACIMAR avanza con la lista N° 23 encabezada por el actual vicerrector y exdirector de la entonces Escuela Superior de Ciencias Marinas, Fernando Paul Osovnikar, en acompañamiento de Paula Cecilia Zaidman. Mientras que, por otra parte, el CRUSMA da inicio a su primer decanato bajo la lista N° 15 dirigida por Ariel Mario Mortoro y Abel Ubaldo Velásquez Uribe.

Dentro de las instituciones que cambian autoridades, se advierte el relevo de la actual decana de la Facultad de Economía y Administración (FAEA), Mariela Edith Martínez, quien será reemplazada por Sergio Jorge Bramardi y Laura Soledad Lamfre de la lista 8. Y de Ana María Basset, quien se encuentra a cargo de la Facultad de Ingeniería (FAIN) desde 2022, siendo la primera mujer en llegar a ese cargo. En este sentido, Basset decidió apostar por más, dimitiendo de su puesto para postularse al vicerrectorado, dejando en reemplazo a Marcelo Leandro Moreyra y Sergio Alberto Abrigo de la lista 6.

Finalmente, habrá 7 facultades donde se sostienen las autoridades decanales actuales:

CURZAS (Complejo Univ. Regional Zona Atlántica y Sur): Lista 17, Adriana Lía Goicoechea – Lucrecia María Avilés (Viedma)

CRUB (Centro Regional Universitario Bariloche): Lista 16, Marcelo Alonso – Mónica Patricia Palacio (SCB).

FACA (Facultad de Ciencias Agrarias): Lista 9, Esteban Ricardo Jockers – Pamela Vanessa Fagotti (Cinco Saltos)

FAME (Facultad de Ciencias Médicas): Lista 14: Silvia Adela Ávila – Claudia Gabriela Baffo (Cipolletti)

FACEP (Facultad de Educación y Psicología): Lista 11, Lidia Ema Camadro Matamala – Ricardo Adrián Minervino (Cipolletti)

FAIF (Facultad de Informática): Lista 3, Guillermo Alejandro Grosso – Jorge Pablo Rodríguez (Neuquén capital)

FAHU (Facultad de Humanidades): Lista 1 Francisco de Asís Camino Vela – Katia Paola Obrist (Neuquén capital)