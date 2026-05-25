Necrológicas de hoy, lunes 25 de mayo de 2026

CARLOS A GONZALEZ y MARTA FIRTUOSO, acompañan a Veronica, Sergio, Fausta y demás familiares, en estos dias que seran de recuerdo de un gran amigo.Siempre estará presente

Lozano, Luis Silvino

Adiós Luislo. Nos quedan las charlas, risas, alegrías y los momentos compartidos buenos y de los otros. Hasta el próximo encuentro. D.E.PBeatriz y Elena y familias. Fortaleza para Cecilia, Juanchi y Fer.