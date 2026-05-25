Frío polar, nieve y viento: qué dice el pronóstico para la semana del 25 de mayo en Neuquén y Río Negro

El norte de la Patagonia transita un inicio de semana con condiciones típicamente otoñales, donde la estabilidad y la nubosidad variable marcarán el ritmo de los días. Las bajas temperaturas se hicieron sentir con fuerza en las primeras horas de este lunes feriado, consolidando un ambiente fresco que invita al consumo de platos calientes y reuniones bajo techo, con total ausencia de viento en las principales áreas urbanas de las provincias de Neuquén y Río Negro.

Sin embargo, este panorama de calma meteorológica comenzará a modificarse de manera paulatina a partir de las próximas horas por el ingreso de sucesivos frentes de inestabilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los modelos regionales anticipan que el paso de los días romperá la quietud, trayendo consigo ráfagas moderadas a los valles y un marcado desplome térmico en la zona andina que desencadenará las primeras nevadas de la temporada en los centros urbanos.

Una semana en el Alto Valle con tardes de nubes y el regreso del viento

En Neuquén, Cipolletti, General Roca y alrededores, la semana presentará temperaturas máximas estables, pero con un ojo puesto en la tarde del martes.

Lunes 25 (Feriado): la jornada patria transcurre fría. La mínima se ubicó en los 2°C , mientras que la máxima alcanzará los 17°C bajo un cielo mayormente nublado y sin viento.

la jornada patria transcurre fría. La mínima se ubicó en los , mientras que la máxima alcanzará los bajo un cielo mayormente nublado y sin viento. Martes 26 (El día del viento): leve ascenso térmico con una máxima de 19°C y mínima de 7°C. El dato clave será el regreso del viento por la tarde, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h .

leve ascenso térmico con una máxima de y mínima de 7°C. El dato clave será el regreso del viento por la tarde, con . Miércoles 27: tras el paso del viento, retorna la calma. Cielo parcialmente nublado con una máxima de 17°C y una mínima de 8°C.

tras el paso del viento, retorna la calma. Cielo parcialmente nublado con una máxima de y una mínima de 8°C. Jueves 28 y Viernes 29: el cierre de la semana laboral corta se mantendrá estable y parcialmente cubierto, con máximas de 16°C y 17°C y noches menos gélidas (mínimas de 10°C).

Cordillera: cuándo llega la nieve en la semana del 25 de mayo

En los destinos turísticos el frío se intensificará notablemente promediando la semana, configurando un escenario puramente invernal.

Bariloche:

Lunes 25 (Feriado): Jornada fría y gris con una máxima de 11°C y una mínima que rozó los 0°C .

Jornada fría y gris con una máxima de y una mínima que rozó los . Martes 26: el cielo abrirá sutilmente a parcialmente nublado. Máxima de 10°C y mínima de 2°C.

el cielo abrirá sutilmente a parcialmente nublado. Máxima de 10°C y mínima de 2°C. Miércoles 27: mayor nubosidad con un leve repunte térmico: máxima de 12°C y mínima de 4°C.

mayor nubosidad con un leve repunte térmico: máxima de 12°C y mínima de 4°C. Jueves 28 (Alerta por nieve): llega el cambio rotundo. Los termómetros se desploman a una mínima extrema de -4°C con una máxima de apenas 6°C. Hacia la tarde-noche se esperan las primeras nevadas en la ciudad.

llega el cambio rotundo. Los termómetros se desploman a una mínima extrema de con una máxima de apenas 6°C. Hacia la en la ciudad. Viernes 29: mejora el tiempo con cielo parcialmente nublado. Máxima de 8°C y mínima de 2°C.

San Martín de los Andes: