Viedma será sede de un encuentro clave sobre trasplantes en la Patagonia

Viedma recibirá el próximo 27 y 28 de mayo a las máximas autoridades sanitarias del país y de la región patagónica en un encuentro estratégico para fortalecer el sistema de trasplantes y mejorar el acceso a la salud en toda la región.

Las jornadas reunirán a representantes del Incucai, autoridades ministeriales, directores de organismos provinciales de ablación e implante y equipos técnicos vinculados a los procesos de procuración de órganos de las provincias de Chubut, La Pampa, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Río Negro.

El encuentro buscará fortalecer el acceso a los trasplantes en toda la Patagonia

Desde el Incucai remarcaron la importancia de que Río Negro haya sido elegida como sede del encuentro, al considerar que las reuniones presenciales permiten conocer de cerca las problemáticas específicas de cada jurisdicción y trabajar de manera coordinada en soluciones regionales.

El objetivo principal será avanzar en líneas de acción conjuntas para optimizar y fortalecer integralmente el acceso a los trasplantes en toda la Patagonia, mejorando tanto la respuesta sanitaria como la articulación entre provincias.

La apertura oficial de las jornadas técnicas está prevista para el miércoles 27 por la mañana, mientras que el jueves 28 sesionará formalmente la Comisión Regional de Trasplante.