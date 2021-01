Boca, declaraciones cruzadas y polémica

Salvio es uno de los goleadores del ciclo de Russo, pero en los cinco partidos de 2021 no rindió.

Si bien ganó dos de los últimos tres títulos que tuvo en disputa (Superliga y Copa Maradona), en Boca la polémica no afloja. Y en las últimas horas, no fueron valoraciones externas las que generan contradicciones en el xeneize sino las propias declaraciones de jugadores campeones hace dos días.

Queda claro que la eliminación en semifinales de Libertadores ante Santos generó mucha bronca en los hinchas, sobre todo por la forma. La obtención del título local el último domingo ante Banfield fue muy festejada por los futbolistas, que la vivieron como un desahogo.

En un comienzo, Carlos Izquierdoz defendió al plantel cuando fue criticado por la actitud en el torneo continental. El subcapitán del xeneize argumentó que ''no es un problema de correr o no correr'', tanto en la previa como después del cotejo en San Juan.

Tras consagrarse campeón, Miguel Russo también dijo ''puertas afuera es una cosa y puertas adentro somos otra'', aclarando, sin decirlo, que se había reflexionado de manera intensa después del partido en Brasil.

Esa línea que el entrenador predica con sus conferencias de prensa, donde dice muy poco y no entra en el juego que los periodistas muchas veces le proponen, no se aplicó con lo que dijeron dos de sus futbolistas en las últimas horas.

Tanto Eduardo Salvio como Mauro Zárate coincidieron y ratificaron que hubo una charla en el vestuario de Vila Belmiro, de la que no dieron mayores detalles. Pero al mismo tiempo se refirieron a sus situaciones personales con algunas frases que hacen ruido y pueden repercutir en el corto o mediano plazo.

#ESPNF90 📺 | ESPN



"ME QUISE MORIR"



¿Que le pasó al Toto Salvio cuando vio el gol de Santos tras la pelota que perdió? Esto respondió. pic.twitter.com/zjrT0VrPwn — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) January 19, 2021

No pasaron muchos minutos hasta que Salvio y Zárate fueron de los temas más mencionados en las redes sociales. Hinchas de otros equipos se mofaron de las palabras de los jugadores de Boca y los del xeneize manifestaron su disconformidad. Mientras tanto, los canales deportivos se hicieron un picnic con la polémica.

El volante ex Benfica utilizó su cuenta de twitter para ''aclarar'' que no había querido criticar a sus compañeros, sino que intentó hablar de que se trata de un equipo y no de individualidades.

Siempre hablé de EQUIPO y ese partido y eso me incluye a mi, que en esa acción fui el máximo responsable. No busquen problemas donde no hay. En boca tenemos los mejores centrales y una gran defensa. — Eduardo Toto Salvio (@totosalvio8) January 19, 2021