Boca-River definen el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina: formaciones, hora y tevé

Luego un atípico e inédito 2020 sin Superclásicos, esta noche en La Plata se disputará el cuarto Boca- River del año. Será el primer Superclásico en el marco de la Copa Argentina, el torneo federal reeditado en 2011, en busca de la clasificación a los cuartos de final.



Esta nueva edición del partido más importante del fútbol argentino se disputará desde las 19 (TyC Sports) con arbitraje de Patricio Loustau.



Si se toma en cuenta la actualidad, River parece llegar mejor que Boca, ya que arrancó el segundo semestre con la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores (el miércoles próximo abrirá la serie contra Atlético Mineiro) y en el torneo local está entre los cinco mejores luego de cuatro fechas.



📋 Los convocados para enfrentar a @BocaJrsOficial por los octavos de final de la Copa Argentina 💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/eAEbep0keC — River Plate (@RiverPlate) August 2, 2021

El arranque fue con derrota ante Colón (2-1) en el Monumental, luego hilvanó dos buenos triunfos ante Unión (4-1) y Lanús (3-0) y en su última presentación rescató un empate (1-1) en Núñez ante Huracán con equipo alternativo, y el ingreso de titulares cuando estaba en desventaja.



El presente de Boca es más preocupante ya que su última victoria fue el 26 de mayo cuando derrotó a The Strongest por 3-0 en La Bombonera, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.



Luego del receso, el plantel xeneize tuvo un recambio importante con las salidas del ídolo y capitán, Carlos Tevez, y el arquero Esteban Andrada, entre otros, y sumó refuerzos que todavía no terminan de afirmarse.

La injusta y polémica eliminación ante Atlético Mineiro desmoronó los planes del equipo para lo que resta del año y se sumó el flojo arranque en el torneo.



Julián Álvarez, aquí perseguido por Marcos Rojo. Ambos serán titulares en el choque de octavos.

Estos días previos de Boca también fueron agitados fuera del campo de juego ya que Sebastián Villa decidió no presentarse a entrenar para presionar su salida del club. Sin el colombiano, Miguel Russo no tiene más variantes que la dupla conformada por Cristian Pavón y Norberto Briasco. El DT aún no definió qué esquema utilizará ante River y podría recurrir a una línea defenesiva con tres centrales y dos marcadores laterales volantes.

📋 Lista de concentrados para el superclásico de mañana por los octavos de final de la #CopaArgentina. #VamosBoca 🟦🟨🟦 pic.twitter.com/JuZKBcZANN — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 3, 2021



Por el lado de River, Gallardo también sufrió una baja sensible ya que Matías Suárez quedó descartado por la lesión muscular. Brian Romero formaría la dupla de ataque con Julián Álvarez y la duda sería en el mediocampo entre el colombiano Jorge Carrascal o José Paradela, de buen ingreso ante Huracán.

Datos en el uno contra uno 4° Superclásico del año. Los tres anteriores terminaron empatados. El último lo ganó Boca por penales (Copa LPF), en su única serie a todo o nada en la que salió victorioso 5-1 Es la ventaja en los mano a mano de Gallardo en series de eliminación directa ante Boca. River ganó en la Sudamericana (2014), Copa Libertadores (2015, 2018, 2019) y la Supercopa Argentina (2018).

PROBABLES FORMACIONES

BOCA Agustín Rossi; Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo; Marcelo Weingandt, Cristian Medina, Diego González, Alan Varela o Esteban Rolón, Juan Ramírez; Cristian Pavón y Norberto Briasco. DT: Miguel Ángel Russo.

RIVER Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, David Martínez y Fabrizio Angileri; Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz y José Paradela o Jorge Carrascal; Braian Romero y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Arbitro Patricio Loustau

Estadio Ciudad de La Plata

Hora 19 (TyC Sports)