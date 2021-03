Boca, un equipo ciclotímico e irregular

“Es una buena pregunta esa de por qué nos cuesta mantener la regularidad. Es cierto que no podemos mantener los niveles de juego y me preocupa. Igual no lo veo como un retroceso…”.

Para Miguel Ángel Russo es imposible tapar el sol con las manos. No es para menos. Es que la transformación que sufre Boca de un partido a otro es demasiado evidente como para soslayar el problema.



Desde el fútbol champagne desplegado ante Vélez, pasando por la obediencia táctica para afrontar el Superclásico, hasta la vulnerabilidad general en el partido ante Talleres. Todo ese abanico variable es capaz de abarcar este Boca, que cambia de nombres y de táctica según el que tenga enfrente, pero que va en detrimento de su funcionamiento como equipo.



Russo comete errores, algunos graves, como apostar a la titularidad de Agustín Almendra, que no estaba desde el arranque el 11 de noviembre de 2019 ante Vélez (0-0). Pasaron 496 días y 41 partidos sin acción para el volante, que en el medio pasó por un conflicto con el Consejo de Fútbol liderado por el vice segundo Juan Román Riquelme.



El resultado, lógico, fue que ante Talleres a Almendra se lo vio falto de ritmo, perdido y sin el aporte de un mediocampista con llegada que necesita Boca. Russo lo sacó en el entretiempo y en el tempranero cambio quedó expuesta la equivocación.

Un caso peculiar es el de Edwin Cardona. De no ser tenido en cuenta para el partido más importante del semestre, que fue la semifinal de la Libertadores ante el Santos en Brasil, ahora Boca parece atado a la disponibilidad del colombiano para tener algo de peso ofensivo.



Si Boca es una cosa con Cardona, y otra muy distinta sin él, ¿por qué no jugó ante Santos? La respuesta la tiene Russo, mientras mira de reojo y se adapta a decisiones de los otrora próceres en pantalones cortos, hoy devenidos en dirigentes, aglutinados bajo la pomposa figura del Consejo de Fútbol. Algo así como una logia impenetrable de viejos caciques que se enojan fácilmente.



Pol Fernández hubiera sido una solución ante la endeblez física de un crack de cristal como Cardona. Pero claro el Consejo…

Julio Buffarini anticipó que se buscaría otro club a partir de junio cuando venza su contrato. Fue proscrito por esa decisión y dejó de ser considerado por Russo. Sin embargo, de un día para el otro, el lateral volvió a la acción a tal punto de ser la primera opción de cambio en el partido ante Talleres.

¿Qué fue lo que pasó ? Es muy probable que Buffarini extienda su contrato hasta diciembre. Ahora hay razones para que juegue, según la lógica dirigencial.



En Boca los problemas parecen ser dos. Russo para los equipos según el rival de turno, y no estaría mal si el funcionamiento de los suyos estuviera aceitado de tal manera que no importaran los esquemas y los nombres.

Contra Vélez paró un 4-1-4-1; ante River fue 3-4-3; y para jugar ante Talleres un 4-4-2. En Liniers fue una máquina, en el Superclásico tuvo un plan utilitario, conservador y de contra; y con los cordobeses la pasó mal en todas la líneas, en parte por una alarmante falta de intensidad de la que solo Carlos Tevez se salva.

Por otro lado, de una semana a la otra no sabe con qué jugadores va a contar, Consejo de Fútbol mediante. ¿Si a Boca no le sobra nada, por qué se da el lujo de prescindir de algunos de sus futbolistas? ¿Qué pasa con Wanchope Ábila? ¿Es verdad que Russo lo prefiere a Franco Soldano por sobre el cordobés, el único ‘9’ de área real que el DT tiene en el plantel?

Muchas preguntas y pocas respuestas para un equipo obligado siempre. Cuando gana y mucho más cuando pierde

496 días pasaron del último partido de Agustín Almendra, que reapareció el domingo ante Talleres. 3 empates (Gimnasia, Sarmiento y River) y una caída (Talleres) para Boca jugando de local.