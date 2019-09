Brigadistas sin respuesta y llega la época de mayor riesgo de incendios

Trabajadores de Incendios Comunicaciones Emergencias (ICE) del Parque Nacional Lanín decidieron rechazar la propuesta de trasladar temporalmente su centro de operaciones a terrenos del Ejército y hasta el lunes no habrá atención. Reclaman que por deficiencias edilicias y falta de insumos no pueden atender las emergencias. En la tarde hubo un encuentro con funcionarios de la Administración de Parques Nacionales (APN) pero no hubo avances.



Desde el lunes el personal del ICE realiza paros sorpresivos y asambleas permanentes. Advirtieron que se está en vísperas de la época con mayor potencialidad de incendios de interface.



Horacio Pelozo, intendente del Parque Nacional Lanín, les propuso al personal trasladarse al Ejército mientras se realice en el centro de operaciones la obra de gas.



Fue tras una denuncia que realizaron los trabajadores, donde señalan que el centro de operaciones no tiene gas desde hace cinco meses y que no cuenta con el equipamiento en condiciones para atender emergencias.

En un comunicado, el personal del ICE explicó que no aceptaron mudarse “por faltas graves de seguridad e higiene, operatividad y acondicionamiento”.



El dato 48 empleados tiene el departamento de incendios del Parque Nacional Lanín. Hay 40 brigadistas y 8 radiooperadores.

En la tarde, los trabajadores mantuvieron una reunión con funcionarios de la APN pero no se avanzó en las negociaciones. Por esta razón, los empleados decidieron seguir con el paro y cuarto intermedio hasta el lunes.



El personal que realiza medidas de fuerza sostuvo que no se acercó ninguna propuesta “para que los trabajadores puedan retomar sus puestos de trabajo”. Apuntaron que solo hubo ideas que “podrían traer un respiro”.

Martín Toledo, jefe de cuadrilla del ICE del parque nacional comentó que “se acumuló tanto equipo para reparar, indumentaria que no se repuso, que hay situaciones de emergencia a las que no se puede salir” y sumó que “el intendente del parque nos mandó a salir y trabajar desde las casas, y eso no es operativo para nada”.



El jefe de cuadrilla señaló que por este panorama se analiza “cada emergencia en particular para salir por el poco recurso con el que se cuenta”.



El ICE además del control de incendios, atiende rescates de montaña y es un centro de comunicaciones.



Sobre el tema también se refirió la Defensoría del Pueblo y del Ambiente en una nota dirigida al intendente del Parque Nacional Lanín, Horacio Pelozo, donde manifiesta su preocupación por las denuncias del personal por “la extrema precariedad de las instalaciones” y señala que todo “hace presumir un serio deterioro de las capacidades del ICE”.



Por todo esto el organismo solicitó a la Administración Nacional de Parques información sobre las previsiones de cara al inicio de la temporada de mayor riesgo.