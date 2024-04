Se celebra a San Marcos evangelista: cómo pedirle ayuda al «león» discípulo de San Pedro

La Iglesia Católica celebra cada 25 de abril a San Marcos evangelista, el discípulo del apóstol San Pedro y autor del segundo Evangelio que aparece en el Nuevo Testamento. Se lo considera patrono de ópticos, vidrieros y, también, abogados.

San Marcos nació en la zona de Jerusalén y, como tal, perteneció al pueblo judío. Su largo viaje incluyó un extenso periplo junto a San Pedro, acompañándolo hasta Roma. El primer papa se refería a él como «mi hijo», dejando en claro su relación de confianza y cercanía.

A San Marcos la tradición lo ha identificado simbólicamente con el león, el más fuerte entre los animales, representado además con alas con la intención de evocar su elevación espiritual. La elección del león como figura parece aludir de manera directa a la forma como Marcos da inicio a su narración del Evangelio.

La historia indica que el Evangelio según San Marcos fue redactado, muy probablemente, a lo largo de la década del 60 después de Cristo. Después de sus viajes, San Marcos se estableció en Alejandría, donde dirigió a la comunidad cristiana y fundó su famosa escuela.

La tradición señala que San Marcos murió martirizado por la fe en esa ciudad hacia el año 68. Las reliquias del evangelista reposan en la actualidad en la Catedral de Venecia (Italia), ciudad de la que es patrono.

Oración a San Marcos evangelista para pedir ayuda y protección

Oh santo justo y protector

Bendito San Marcos de León,

Tu que evitaste la desgracia del dragón,

Tu que a pesar de tus propias flaquezas

Y confiado en la gracia y fortaleza del Señor,

Con humildad y firmeza sometiste fieras y enemigos,

Te ruego confiadamente: amansa los corazones,

Los malos sentimientos y los malos pensamientos

De todo aquel que contra mi este,

De todo aquel que mi mal y ruina quiera, piense o desee.

Paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum

Paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum Nostrum.



Con tu fuerza y poder

Y con la ayuda de San Juan y del Espíritu Santo

Si ojos tienen, no me miren

Si manos tienen, no me toquen

Si lenguas tienen, no me hablen,

Que con los hierros que tengan, a mí no me hieran,

Ayúdame con tu mediación a:

(Pedir lo que se quiere conseguir)

Paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum

Paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum Nostrum

San Marcos de León,

Así como calmaste la sed del León

Y a tus pies dominado se quedó,

Calma mis adversarios y a todo el que busque mi mal,

Véncelos para que no puedan dañarme,

Amánsalos, que no se acerquen a mí,

Domínalos, para que no lleguen hasta mí.

Paz, paz, Cristo, Cristo Dominum Nostrum

Mis enemigos son bravos como el León,

Pero amansados, rendidos y dominados serán

Por San Juan y el poder de San Marcos de León.

Paz, paz, Cristo, Cristo, Cristo, Dominum Nostrum

Así sea.

Rezar tres Credos, padrenuestro y Gloria.