«Camellia: Mujeres que toman té», una antología poética con raíces neuquinas

La idea de hacer una recopilación de poemas, que estuvieran íntimamente ligados al mundo de la celebración del té, surgió hace más de un año y medio cuando la creadora de la editorial Tanta Ceniza, Aixa Rava, se enamoró de muchos relatos que leyó en un blog llamado Diario de Té. Un día ingresó a disfrutar de la lectura, como lo hacía siempre, y allí encontró la gran oportunidad: la escritora del blog pedía que le enviaran poemas que estuvieran relacionados con la temática. “Ese mismo día le envíe dos poemas. Y a partir de eso le dije que me parecía hermoso lo que estaba haciendo, que me parecía que daba para hacer una antología con eso. Y me dijo: ¡Ah!, me encanta la idea”, relató a Río Negro Aixa Rava. Así nació “Camellia. Mujeres que toman té”.



El libro es una selección de 64 poemas escritos por cuarenta y nueve autoras latinoamericanas y que tienen como tema central la cultura del té. La recopilación estuvo a cargo de la poeta, docente y sommelier de té Marisa Negri, quien escribió uno de los prólogos del libro. “La selección que hizo Marisa fue muy rica. Cuando me contacté con ella me comentó que la idea de hacer este libro le encantaba porque uno de los caminos que había empezado a recorrer era la relación del té con las mujeres de su familia”, resaltó la editora de Tanta Ceniza.

La selección que hizo Marisa fue muy rica. Cuando me contacté con ella me comentó que la idea de hacer este libro le encantaba porque uno de los caminos que había empezado a recorrer era la relación del té con las mujeres de su familia”. Aixa Rava.



Además de adentrarse en el mágico mundo del té, Aixa y Marisa comenzaron a contemplar la idea de que quería hacer una antología que no estuviera regida por los estereotipos literarios convencionales. Así fue que tuvieron que pensar cuál iba a ser esa columna vertebral por la que el lector iba a viajar. “Marisa empezó a ordenar los poemas y lo que sí sabíamos es que no queríamos una antología alfabética. No queríamos que el orden estuviera dado por aparición alfabética de sus apellidos. A medida que iba leyendo a las autoras empezó a buscar una temática en cada una. Entonces fue encontrando distintas cuestiones que las agrupaba, en las que en que cada relato aparecía un mismo lenguaje. Fue encontrando esto del té relacionado con la curación, con la sanación”, explica Aixa.



Encontraron un ritmo, diferentes ideas, vivencias similares que entrelazaban cada historia. Ese orden que durante un tiempo buscaron y que apareció sutilmente en cada palabra, en cada historia, en cada vivencia. “Los poemas están ordenados con la precisión de un relojero en siete partes: Sanar, Crecer, Leer, Ser, Amar, Olvidar y Beber”, contó la editora.



Los lectores de “Camellia. Mujeres que toman té” van a encontrarse con una multiplicidad de escritoras. Desde mujeres jóvenes, inéditas y hasta escritoras ya consagradas. Todo pasa en la antología de la editorial independiente neuquina que desde principio de mayo y hasta junio podrá obtenerse en preventa. Apostaron fuerte a la diversidad, a explorar nuevos universos, donde todo puede pasar. “Lo bueno de esta antología es que es muy plural y no se rige por los ordenamientos de otras antologías, es decir, lo cronológico, lo alfabético, lo temporal, no está presente, hay otro orden. Y está relacionado, justamente, con las experiencias de vida. Esto de recordar, sanar, vivir, amar, disfrutar de la lectura, del reposo, de algo que te haga bien. Y justamente los proyectos de blends -AmarTé/ Té & Compañía-, que acompañan este libro, están íntimamente conectados. Los nombres de sus tés toman verbos como vivir, amar, viajar, mimarte, como el ordenamiento interno de la antología”, señaló la creadora de Tanta Ceniza.

La antología también cuenta con otra particularidad: tiene dos prólogos. Dos miradas, de dos mujeres que comparten la pasión por el té. “Uno lo hace la antologadora Marisa Negri. Mientras que el otro vino de la mano de Malena Higashi, que es especialista en ceremonia Chado, la ceremonia tradicional japonesa del camino del té. Ella habla, justamente, desde su mirada, que encontró cómo todos los poemas recorren diferentes caminos del té que se alejan de esa ceremonia tradicional y se meten en otras: en ceremonias más íntimas, familiares, ceremonias que tiene que ver con otros encuentros”, concluyó Rava.

En preventa: combos + regalos

Hasta el 10 de junio, el libro se podrá adquirir en preventa. Las personas que quieran adquirirlo podrán hacerlo a través de las redes sociales de la Editorial Tanta Ceniza. Así accederán a las promociones que estarán disponibles hasta que salga a la venta. Actualmente son cuatro las opciones: Combo 1: libro + bolsita de friselina; Combo 2: libro + bolsita de friselina + 2postales + 1 lápiz plantable; Combo 3: libro + bolsita de friselina + 1 cubretetera + 3 blends de AmarTé + 1 lápiz plantable; Combo 4: libro + bolsita + 1 blend de Té & Compañía + 20% de desc. en taller de Malena Higashi + 2 postales plantables + 1 lápiz plantable. Los precios oscilan entre $1.500 y $2.900.

IG: @Tantaceniza/ www.tantacenizaeditora.com.ar