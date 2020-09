Carlos Belloso usa el humor para reflexionar sobre la realidad

Mientras continúa ensayando una obra ganadora del concurso del Teatro Nacional Cervantes, Carlos Belloso debutará este jueves vía streaming con "Puré 100% Belloso", varieté de personajes delirantes atravesados por una pandemia en el que apuesta al "humor como herramienta para reflexionar sobre la realidad", según advirtió.

"El humor siempre es reflexivo, hasta el humor negro que es un cimbronazo a la médula espinal, invita a preguntarse cosas", aseguró a Télam Belloso sobre el unipersonal superpoblado de personajes delirantes enmarcados en un presente confuso de pandemias, cuarentenas y encierros que se estrenará este jueves vía streaming.

"Se veía venir que en cualquier momento lo iba a hacer", advirtió el actor minutos antes de subirse a la bicicleta y pedalear hasta el Teatro Nacional Cervantes, donde se encuentra ensayando (protocolo mediante) "Asteroide. Fin de un mundo imposible", pieza de María Zubiri, dirigida por Cecilia Meijide, ganadora del concurso Nuestro Teatro.

"Desde que empezó la cuarentena -agregó- hice la película 'Murciélagos' (Baltazar Tokman), un sketch con Guille Aquino y Osqui Guzmán; en Instagram estuve a full y vinieron de una productora a preguntarme si no quería hacer un streaming y desempolvé un espectáculo que tenía y lo adapté a una cuarentena".

Carlos Belloso entre el humor del streaming y los ensayos para el Teatro Cervantes.

En "Puré 100% Belloso" una estructura metalizada de aluminio se transformará en un Desmaterializador de Moléculas que irá multiplicando personalidades del actor haciendo un verdadero puré de personajes en un cuento fantasioso.

Y en esa melange aparecerán "un plomero que va de cliente en cliente por las cloacas sin necesidad de pedir permiso de circulación, un científico chiflado que incita a salir a tomar cerveza, una hombre que va a Tribunales en calidad de testigo, no encuentra a nadie, se pierde en los pasillos y lo terminan nombrando juez de la Nación", describió el artista.

"Lo pensé -explicó- como puré de personajes que se amontonan en una pasta que entretiene porque todo es en base a humor, un poco más negro un poco más 'naif', que tiene que ver con discursos políticos y sociales que voy escuchando y que, según mi postura, dicen algo absurdo o reflexivo".

El humor a veces es muy serio si te ponés a pensar, a mi me sirve para reflexionar puntualmente acerca de algo" Carlos Belloso

P- ¿Es difícil hacer humor desde un contexto como este?

R- Creo que siempre estuvimos en tiempos difíciles y siempre tuvimos temas álgidos para tocar y el humor a veces es muy serio si te ponés a pensar, a mi me sirve para reflexionar puntualmente acerca de algo.

p- ¿Cómo te imaginás este unipersonal en vivo sin público?

R- Este espectáculo es lo suficientemente interactivo: me permite mirar a cámara, hacer preguntas al público. Lo bueno del teatro es ver la fricción de cuerpos arriba del escenario y qué le pasa al público. Pero creo que el teatro va a volver si hay una vacuna y el espectador está muy confiado que no se va a contagiar. Mientras, nos quedan la distancia y el streaming, que tiene que dar la impresión de que estás ofreciendo una pieza artística que no es superficial, porque si me quiero reír de algo terrible pongo el noticiero.

Si me quiero reír de algo terrible pongo el noticiero" Carlos Belloso

P- Mientras, ¿Cómo es la experiencia de ensayos en el Cervantes con protocolo?

R- Del concurso salieron 21 obras que se harán por streaming y a mí me tocó "Asteroide", de María Zubiri, junto a Luis Machín, Eugenia Guerty, Julián Larquier y Camila Peralta, sobre un asteroide que está por caer a la tierra. El primer ensayo fue muy gracioso porque todos estábamos enmascarados a pesar de que nos podíamos sacar el tapaboca para actuar, porque todavía estamos atemorizados. Además de la sanitización absoluta, declaración jurada, toma de fiebre, dentro de la obra no podés intercambiar objetos, tirarte al piso, tener contacto con otro actor. Es una experiencia que no quería perderme porque soy muy curioso.

P- ¿Cómo creés que debe continuar la apertura del sector?

R- Yo no coincido en abrir por abrir. Pero esto puntualmente da mucho laburo a mucha gente y eso hay que tenerlo en cuenta. En la medida que nos cuidemos se puede generar un peso también. Yo hace cinco meses y medio que no cobro nada, que no entra ningún peso. Si bien tengo ahorros y puedo arreglármelas para esperar la vacuna el año que viene, está difícil para alguna gente.

Télam

"Puré 100% Belloso" se presentará este jueves a las 21 con entradas que se pueden adquirir desde https://www.ticketek.com.ar/carlos-belloso/online.