Carmona dio su versión tras los incidentes en La Chacra

El partido entre Independiente y Patagonia en La Chacra se suspendió por incidentes tras una serie de eventos que generaron confusión.

El encuentro, correspondiente a la segunda fecha de la Copa Neuquén, lo ganaba el Rojo 2 a 0. Ezequiel Carmona anotó el descuento de penal y festejó con un mensaje abajo de la camiseta.

“Mi tía está muy grave de salud, fue para darle ánimo a mi familia con amor y respeto. El árbitro me echó y cuando me estoy yendo al vestuario, propia de la calentura, me insulté con Gastón Sobisch y otros dirigentes”, relató el defensor para “Río Negro”.

Los locales, quizás sin entender el trasfondo del festejo, no tomaron bien la celebración por el pasado del jugador en el club.

“En el vestuario hablé bien con Gastón, ahí sentimos que afuera se estaban agarrando a piñas. Un dirigente le pegó a un compañero mío”, aseguró Carmona.

Lo que podría haber sido algo lindo terminó en un escándalo, lo que menos quería era eso. Se han dicho cosas que no son, es una lástima”, agregó el futbolista.

En la semana se conocerá el fallo del tribunal de disciplina que decidirá de qué manera continuará el partido. Por lo pronto el fútbol regional sumó otro episodio lamentable.