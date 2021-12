Carnet de conducir en Neuquén

He renovado mi carnet de conducir. Entré en la página, reservé turno, examen psicofísico, electrocardiograma, seguro al día, vehículo sin vidrios polarizados, boleta paga de Cenat (Centro Nacional de Antecedentes de Tránsito).

Mayores de 65 años, todos en Santa Teresa. Local renovado, luminoso, todo limpio salvo los baños… (no había agua para los inodoros).

Primera sorpresa: es por orden de llegada. Tengo turno a las 9 pero debo esperar que atiendan a los fueron antes con o sin turno.

Papeles en orden, paso a sacar foto y debo regresar al día siguiente porque hay muchas personas con mi nombre y apellido… la computadora no me encuentra… ¿software antiguo tal vez? Pregunto si al día siguiente debo hacer nuevamente la cola de espera y me dice que no, aviso y me atienden. No fue así… a esperar su turno de llegada, cuando explico, me dice que las personas que están antes se pueden enojar, que el programa es moderno, pero deben rastrear con mi nombre todas las provincias, por posibles multas.

¿Para que pagué el Cenat?

Boleta municipal: no hay cobro en el lugar, ningún Pago Fácil cerca abierto… media hora dando vueltas y esperas en un kiosco de Islas Malvinas.

Falta total de respeto y consideración hacia los adultos mayores. ¿Tanto personal en la Municipalidad y no pueden tener una ventanilla de cobro? ¿BPN tal vez?

Luego: examen y explicación de señales.

Luego: Examen de conducir, estacionar.

Si el psicofísico está aprobado, y hasta el día anterior podía conducir… ¿me habré olvidado de estacionar de un día para otro?

Como corolario, una persona que no sabía estacionar, luego de 3 intentos fallidos, pudo hacerlo bajo la conducción del inspector: ponga marcha atrás, gire el volante, frene, gire hacia el otro lado, retroceda, frene, enderece el volante… y le dieron la licencia

Vidrios polarizados no. ¿Será más peligroso transitar con vidrios polarizados que no saber estacionar ?

María Isabel González





NEUQUÉN