Frío otoñal en la cordillera y el Alto Valle de Neuquén y Río Negro este domingo 10 de mayo: qué pasa con el viento en la costa

Pronóstico en el norte patagónico: el aire frío se instala y cambia el tiempo este sábado.-

El norte de la Patagonia vive este domingo 10 de mayo una jornada de rigor invernal. El ingreso de una masa de aire frío ha desplomado los termómetros en toda la región, consolidando un escenario de bajas temperaturas que se sentirá con especial fuerza durante las primeras horas del día y hacia el cierre de la jornada.

En gran parte del territorio de Neuquén y Río Negro, el cielo se mantendrá con nubosidad variable, pero el factor determinante será el frío polar.

Las autoridades recomiendan precaución a los conductores que transiten por las rutas interurbanas debido a la probable formación de escarcha en la calzada.

Alto Valle: heladas y máximas bajas este domingo 10 de mayo

En Neuquén, Cipolletti y Roca, el domingo comenzó con condiciones gélidas. La mínima se ubicó en los 2°C, pero con una sensación térmica menor debido a la humedad. La máxima apenas llegará a los 16°C.

El cielo estará parcialmente nublado. Las horas más complicadas para estar al aire libre serán la mañana y la noche, cuando el frío se vuelva más penetrante.

Cordillera: el epicentro del frío polar añ cierre de la semana

En la zona andina, las temperaturas bajo cero son la regla este domingo, exigiendo máxima precaución en los pasos cordilleranos.

San Carlos de Bariloche: Registra una mínima de -2°C y una máxima de 11°C.

Registra una mínima de y una máxima de 11°C. Villa La Angostura y San Martín: En la Angostura el termómetro descendió hasta los -3°C , marcando uno de los registros más bajos de la provincia. En San Martín, la mínima también perforó el cero con -2°C .

En la Angostura el termómetro descendió hasta los , marcando uno de los registros más bajos de la provincia. En San Martín, la mínima también perforó el cero con . Recomendación: Se sugiere transitar con cuidado por la Ruta 40 ante la presencia de heladas matinales persistentes.

Viedma y la costa: ráfagas de 60 km/h

Hacia el litoral atlántico, el panorama cambia: el frío se combina con la inestabilidad y el viento.

Se esperan ráfagas persistentes que oscilarán entre los 51 y 59 km/h, especialmente durante la mañana. En Viedma, la máxima será de solo 13°C, con una mínima de 3°C que, sumada al viento, obligará a mantener el abrigo pesado durante toda la jornada.