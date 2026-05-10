Internas en el gabinete de Javier Milei: del respaldo presidencial a Manuel Adorni a las presiones de Patricia Bullrich

Bajo la premisa de que «la suerte está echada», el presidente Javier Milei decidió priorizar la cohesión de su núcleo duro frente a las presiones externas y las tensiones internas en el oficialismo. Esta postura se traduce en un respaldo explícito a los funcionarios cuestionados y en la decisión de avanzar con medidas económicas que impactarán directamente en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El mandatario busca así desactivar las especulaciones sobre cambios inminentes en el organigrama y ratificar el rumbo de la gestión, incluso ante el deterioro de la relación con sus aliados políticos.

Blindaje a Manuel Adorni y el factor Patricia Bullrich

En un gesto de autoridad frente al equipo de ministros, Milei ratificó su confianza en Manuel Adorni, según indican fuentes presidenciales a Infobae. A pesar del avance de las investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito, el Presidente aseguró que no está dispuesto a «ejecutar» a sus colaboradores por cálculos electorales.

Esta decisión establece un límite a la estrategia de Patricia Bullrich, quien había presionado públicamente para acelerar las presentaciones patrimoniales del entorno presidencial. Desde la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, interpretan los movimientos de la ministra de Seguridad como un intento de ganar terreno discursivo y condicionar la agenda del Ejecutivo.

Desconfianza con Petri e internas al rojo vivo

La relación con otros sectores de la coalición atraviesa su momento de mayor fricción. En el Ejecutivo reconocen un daño severo en el vínculo con el ministro de Defensa, Luis Petri.

La desconfianza radica en movimientos políticos previos que el núcleo libertario califica como una «traición» y el Gobierno mantiene el equilibrio formal, pero ha descartado por el momento el apoyo a figuras externas para futuras candidaturas.

En paralelo a la disputa política, el Gobierno trabaja en la oficialización del descongelamiento de las tarifas ferroviarias. La medida busca reducir los subsidios estatales mediante un aumento significativo del boleto de tren en el Gran Buenos Aires.

El impacto de este incremento en una zona de alta sensibilidad social representa un desafío para el oficialismo. No obstante, la convicción presidencial es sostener el esquema de recortes sin retrocesos, bajo la premisa de que la estabilidad fiscal es la prioridad absoluta del esquema de poder actual.